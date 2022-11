La parrilla de la Fórmula 1 2023 parecía cerrada, al menos en sus grandes equipos. Alonso a Aston Martin, Gasly a Alpine, Piastri a McLaren, Vettel y Ricciardo se van, sin cambios en los tres principales equipos... pero ojo: puede haber alguna sorpresa.

De momento solo quedan dos plazas libres en Haas y Williams, donde no van a seguir Mick Schumacher y Latifi y todo apunta a la llegada de pilotos procedentes de la Fórmula 2. El resto de equipos están llenos con las novedades de Piastri en McLaren y De Vries en Alpha Tauri. Siempre y cuando no se rescinda ningún contrato, claro.

La guerra en Red Bull podría sacar del equipo a Checo Pérez

Todo parecía armonioso en la escudería austriaca. Títulos de pilotos y constructores y a un paso de redondear la temporada con el subcampeonato. Sin embargo, algo extraño pasó en Interlagos. El equipo pidió a Max Verstappen por la radio que devolviera la posición a su compañero para que sumara dos puntos más y no lo hizo.

"SI TIENE DOS MUNDIALES ES GRACIAS A MÍ"



La reacción de Checo Pérez después ver como el líder de Red Bull, Max Verstappen, se ha negado a dejarlo pasar

Tras la carrera ambos intercambiaron duras declaraciones. "No entiendo sus razones, estoy muy sorprendido. Si tiene dos mundiales es gracias a mí", dijo ante FOX Sports un Checo incrédulo por el desacato de Verstappen. A lo que el neerlandés contestó que no lo hizo por algo que había ocurrido antes.

Graves acusaciones por lo sucedido en el Gran Premio de Mónaco

En un principio se podía entender que el bicampeón del mundo alegaba que no había seguido la orden por algo del propio Gran Premio de Brasil, pero no. Su entorno empezó a deslizar que las cuentas pendientes venían de primavera, concretamente de Montecarlo.

La imagen.



Checo sí da golpe de acelerador en mitad de Portier, como ha acusado el entorno de Verstappen.



A la izquierda, la primera vuelta de Checo en Q3 de Mónaco, a la derecha la segunda.

En la clasificación en el trazado urbano monegasco, Pérez tuvo un accidente justo antes de entrar al túnel. Este provocó una bandera roja que puso fin a la sesión sin opción de que los pilotos mejorasen sus tiempos. Esto le hizo acabar tercero, por detrás de los dos Ferrari pero por delante de Max. Y el domingo el norteamericano ganó la carrera. Ahora hay quien le acusa de haberlo hecho a propósito.

Las redes piden a Fernando Alonso si se va el mexicano

Es solo un escenario hipotético, pero los fans de la Fórmula 1 ya se cuestionan si estas acusaciones pueden acabar con Checo fuera de la Fórmula 1, o al menos saliendo de Red Bull y fichando por Williams o Haas. Y es que no se descarta la teoría de que la escudería austriaca rescinda el contrato del piloto para velar por la armonía en el box si la guerra va a mayores.

La verdad que me encantaría ver a Fernando Alonso en un Red Bull

Así por primera vez tendríamos los 6 mejores pilotos en los 6 mejores coches.

Ganaría mucho en espectáculo la F1

Al final sería un win win para todo el mundo.

Aún peor le puede ir a Pérez si es la FIA la que toma cartas en el asunto. Estrellarse a propósito, conocido en inglés como 'crashgate', está duramente castigado. Ya ocurrió en 2008 con Renault, cuando Flavio Briatore y Pat Symonds quedaron inhabilitados de por vida por pedir a Nelson Piquet Jr que tuviera un accidente para que ganara Alonso. Los pilotos no fueron sancionados: el brasileño quedó eximido por confesarlo y en el caso del español se entendió que no tuvo nada que ver.

Si se diera alguno de estos escenarios los fans tienen claro quién debe fichar por Red Bull: Fernando Alonso. El asturiano tiene una cláusula que le permite abandonar Aston Martin por su cuenta si los resultados no son buenos, aunque queda la duda de si puede activarla antes de subirse al monoplaza. Ha sido el propio Roberto Merhi, piloto valenciano con pasado en el Gran Circo, quien ha iniciado la campaña. Y es que el adelantamiento al propio Pérez volvió a demostrar su gran estado de forma. Los seguidores del 'Nano' sueñan con esta posibilidad, pero si no hay un enorme giro de los acontecimientos no se hará realidad.