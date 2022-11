Aún quedan muchas semanas para que arranque la Fórmula 1 en 2023, pero el inicio del invierno está siendo muy movido en el Gran Circo. Especialmente para Aston Martin, que apunta a ser la escudería con una mayor revolución en su coche y ha fichado a Fernando Alonso para aspirar a grandes desafíos.

Las noticias en los test de pretemporada fueron positivas. El asturiano voló al volante de su nuevo coche y fue el tercer hombre más rápido de la mañana en Abu Dabi. Las sintonías con los mecánicos e ingenieros son buenas y la ambición no es otra que conquistar su tercer título mundial, ya sea en el año que entra o más adelante conforme se vaya asentando el proyecto de Lawrence Stroll, que no está escatimando en esfuerzos económicos.

Doble mazazo para Aston Martin: La FIA ilegaliza su alerón trasero y pone fin al proyecto para ser motorista

El optimismo de los test de Abu Dabi ha tardado poco en diluirse. Primero la Federación Internacional de Automovilismo anunció que ilegalizaba el alerón delantero de Mercedes y el trasero de Aston Martin, que cumplían la normativa pero no se ajustaban al deseo del campeonato de que los coches suelten poco aire sucio a sus perseguidores. Habrá que rediseñar la pieza que mejor funcionaba en 2022.

🚨 La FIA introducirá cambios en el reglamento técnico de cara a 2023 y esto afectará a algunos conceptos de diseño.



💥 El alerón delantero de Mercedes y el trasero de Aston Martin ya no serán legales. pic.twitter.com/UiHVBWkEzQ — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) 25 de noviembre de 2022

Tras ello se ha conocido que el ilusionante proyecto del equipo para convertirse en motorista se ha esfumado. Según recoge Auto Motor und Sport Mike Krack, ingeniero jefe, ha confirmado que Aston Martin desiste en este propósito y seguirá siendo cliente de Mercedes, con los inconvenientes que eso implica.

¿Puede Fernando Alonso ser campeón del mundo en un equipo que es cliente de Mercedes?

Todo vino a raíz de los rumores de la entrada de Porsche en la Fórmula 1. Los diez equipos no quieren repartirse el pastel con nuevos invitados y se sugería la posibilidad de una fusión con Aston Martin. Algo que no podrá ser porque la escudería de Fernando Alonso seguirá trabajando con Mercedes. Ahora es Williams quien podría unir fuerzas con la nueva fábrica, pero de momento no hay contactos entre las partes.

Informa #AMuS que Porsche aún está interesada en entrar a la F1. La única opción que tienen es Williams, pero Dorilton no quiere vender.



Por otro lado, malas noticias para Aston Martin, ya que han anulado su proyecto de ser motorista y seguirán siendo un equipo cliente en F1. pic.twitter.com/kMF3A9oCVd — Adrián. (@AdrianMCF) 27 de noviembre de 2022

En cualquier caso, esto ha destapado que Aston Martin ha renunciado al proyecto en el que intentaba desarrollar su propio motor. Actualmente solo hay cuatro propulsores y en 2022 sus fabricantes han ganado a todos los clientes: Honda, que trabaja en exclusiva para Red Bull, Ferrari, Mercedes y Alpine que es la marca de Renault en la Fórmula 1 ocupan los primeros puestos. A partir de ahí, el resto.

Mercedes adapta las características de su motor al chasis de su monoplaza y es prácticamente imposible que uno de sus clientes le venza si no hay una rebaja de la inversión o algún fallo importante en el diseño del coche. Esto complica el sueño de Fernando Alonso, que tendrá que luchar en inferioridad de condiciones por el título mundial.