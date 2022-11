Esteban Ocon y Fernando Alonso no son precisamente amigos. Y todo apunta a que nunca lo serán. El francés ha competido con el español toda la temporada, con el favor de Alpine. Además, las estrategias del equipo, la fiabilidad de su máquina y el mal hacer de los mecánicos en otras ocasiones han lastrado a Alonso mucho más que a Ocon. En cualquier caso, el galo no ha dudado en rajar de nuevo de su ya excompañero.

Tanto Alonso como Ocon tuvieron varios roces en las carreras a lo largo de la campaña. "Por supuesto que me decepcionaron sus comentarios en la prensa que no se hicieron internamente", dijo Ocon en declaraciones a 'Nextgen-Auto.com'. "No tuvimos ninguna discusión sobre nada de eso, así que mantendré el respeto que le tengo. Pero es bueno que vaya a Aston Martin y que sigamos nuestro propio camino", subrayó el piloto francés.

Ocon desliza que Alonso es vago

"Honestamente, el 98% del trabajo recayó en mi espalda y el 2% en la suya. Estaba sobrecargado de trabajo. Hice todo el desarrollo en el simulador, el marketing...", apuntó Esteban omitiendo que el asturiano es históricamente uno de los pilotos más trabajadores de la parrilla. Por otro lado, no dudó en asegurar que los roces no fueron su culpa: "Soy el piloto que más piensa antes de hacer algo arriesgado".