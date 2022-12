Fernando Alonso tiene 41 años. Es el piloto más veterano de la parrilla, pero eso no le impide mantener la ilusión intacta por volver a ser campeón del Mundo de la categoría reina del motor. Si quiere lograrlo tendrá que ser en Aston Martin, equipo al que estará ligado durante los próximos años. La escudería británica hizo una gran apuesta por él y le 'rescató' de Alpine. El proyecto que arranca en 2023 es ilusionante, pero queda mucho trabajo por hacer.

La oportunidad de levantar el tercer campeonato mundial pasa porque Aston Martin tarde poco o nada en construir un coche ganador. El contrato del asturiano es de dos años, cuando tenga 43. El tiempo se agota y esta parece ser su última oportunidad para estar en lo más alto.

Fernando Alonso ha hablado recientemente de sus planes de futuro en la Fórmula 1. El bicampeón del mundo no ha puesto fecha a su retiro definitivo, pero sí ha dado pistas sobre lo que le gustaría hacer una vez ese momento llegue. "Por el momento no tengo nada claro en la cabeza, pero sé que al final dejaré de pilotar algún día, y habré tenido quizás unos 25 años de experiencia o algo así. Entonces, obviamente puedo ser muy útil para cualquier equipo, y espero que ese equipo sea Aston Martin, sólo para dar continuidad a lo que hagamos en los próximos años", recoge el medio británico 'The Race'. Las palabras del asturiano invitan a pensar en que seguirá ligado a la Fórmula 1 aunque deje de ser piloto titular.

Aston Martin ya quiere 'renovar' a Fernando Alonso

El jefe de la escudería británica también se ha pronunciado acerca de esta posibilidad. "Ya hemos tenido muy buenas conversaciones con él. Esto, en mi opinión, puede ir más allá de la conducción. Fernando se une a nosotros como una parte fundamental del equipo, y tenemos que ver cómo se desarrolla todo. Pero creo que puede tener un papel importante en el futuro del equipo", expresó dejando claro que prevén que la relación dure más de los dos años que ha firmado como piloto.