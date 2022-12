Por mucho que no vaya a haber Fórmula 1 hasta marzo, Fernando Alonso está en boca de todos a diario. A sus 41 años sigue en activo y dando un gran nivel en la pista y arranca una nueva etapa de su carrera profesional con el equipo Aston Martin. No salió El Plan, pero afronta La Misión.

En Alpine quedaron decepcionados con él tras su salida y se están sucediendo los dardos hacia el bicampeón mundial. El que más lanza es Ocon, que tras decir que era una satisfacción haber quedado por delante del ovetense en la clasificación se atrevió a decir que trabajaba poco y el 98% de las labores las había asumido él. Un discurso que ratificó Laurent Rossi, CEO de la escudería.

Pedro de la Rosa hace caso omiso a los críticos tras unirse a Aston Martin

Esta semana los expilotos están siendo protagonistas. Primero fueron Pastor Maldonado y Alexander Rossi los que se burlaron de Ocon por sus declaraciones. Después David Coulthard analizó, desde el máximo respeto a 'Magic', por qué nunca pudo ganar su tercer título. Y ahora ha hablado Pedro de la Rosa, quien vuelve a unir sus caminos con Fernando Alonso como embajador de Aston Martin.

Otmar Szafnauer llegó a afirmar que le aliviaba la salida de Alonso porque a su edad su rendimiento podía caer. Por eso solo le ofrecieron un año. Algo que De la Rosa no comparte en absoluto. "Es diez años más joven que yo. Lo que me sorprende de él es su sonrisa en una prueba de asiento, su actitud, su motivación, que es exactamente la misma que cuando trabajé con él por primera vez en McLaren 2007, es la misma motivación que cuando llegó a Minardi. Sus mismas expectativas. Es un competidor nato, la motivación es igual o mayor que hace 15 años. Eso es lo que me impresiona más", ha afirmado en unas declaraciones que recoge As.

¿Es la edad un impedimento para que Fernando Alonso vuelva a triunfar?

De la Rosa lo tiene claro: no. Según explica solo perdió algo de visión con los años, "quizás estaba al 98%", pero podía compensarlo con las lentillas. También tenía más dolor físico, pero no afectaba a su pilotaje. Estuvo al volante de un Fórmula 1 hasta los 41, la misma edad que tiene ahora el 'Nano'.

"El motor no es como el resto de los deportes como el tenis o el fútbol, que de repente sufres más y más lesiones y entras en un círculo de autodestrucción. En el automovilismo, si tu rendimiento decrece sucederá a un ritmo muy lento", analiza el recordman del circuito de Baréin. De hecho, asegura que a sus 51 años ha perdido velocidad de reacción ante el semáforo pero hace kárting todas las semanas y es capaz de replicar los mismos tiempos que lograba antes.

Pese a ello, advierte del único problema que cree que podría tumbar a Fernando Alonso: los viajes y el cansancio. "Es el mayor problema para alguien como Fernando. Y yo le veo tan motivado que sé cuántos años más será capaz de seguir, porque irradia la misma sensación que cuando estaba en Minardi hace 20 años", sentencia.