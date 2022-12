Fernando Alonso es uno de los pilotos más laureados de la historia del automovilismo y uno de los personajes más famosos de España. Sin embargo, también es humano y eso implica tener ilusiones y temores. Sobre ello ha hablado en una entrevista en pleno parón invernal en la Fórmula 1.

"No se arruga, no defrauda, no se encoge porque no conoce el miedo", dice la letra de la mítica canción El Nano de Melendi. Sin embargo, el ovetense ha reconocido que sí hay una cosa que le asusta y mucho. Y es que en este sentido solo tiene un plan y no se ve haciendo algo que no sea cumplirlo a rajatabla para siempre.

Fernando Alonso habla de sus objetivos y también de sus miedos

A sus 41 años el asturiano ha demostrado en numerosas ocasiones que a ilusión no le gana nadie. Ni siquiera pilotos con la mitad de su edad con los que se bate semana tras semana en la pista. Y Alonso quiere que así siga siendo. "No tengo un plan B", ha reconocido en una entrevista a Auto Motor und Sport, el prestigioso portal alemán que lanza numerosas primicias sobre el Gran Circo.

"He sido piloto toda mi vida y solo se me da bien esto porque no he aprendido nada más. Mi vida siempre ha estado dedicada al automovilismo. Y lo que mejor hago en este deporte es conducir", analiza el ovetense. No piensa en abandonar el Gran Circo, pero tiene claro lo que hará cuando llegue el momento: "Si algún día tengo que retirarme de la Fórmula 1, disputaré otras carreras".

El objetivo del Dakar sigue sobre la mesa y dejar las carreras no es una opción

Durante sus dos años de desconexión de la Fórmula 1 Alonso se lanzó a la aventura en el raid más duro del mundo en 2020 y dejó muy buenas sensaciones. En más de una ocasión ha dejado caer que quiere volver y en la entrevista ha vuelto a hacerlo: "Una victoria en el Dakar seguiría siendo un desafío porque nadie ha hecho esta combinación antes". De hecho le produce pánico no buscarse nuevos retos al volante: "Quedarme sentado en casa me asusta". Ese es el mayor miedo de un hombre de 41 años que sigue disfrutando de la adrenalina de superar los 300 kilómetros por hora en los circuitos.

Ahora bien, ¿cuánto tiempo le queda en la competición en la que se convirtió en leyenda? "Seguiré mientras tenga la sensación de que aún puedo dar el cien por cien, así que definitivamente otros dos o tres años", analiza Alonso. Antes de 2022 daba la misma cifra, así que a pesar de haber vivido un año tan intenso en Alpine demuestra que no sale quemado y la cuenta atrás no ha avanzado.

Alonso analiza el cambio de Alpine por Aston Martin

Y es que en 2023 'Magic' ha decidido embarcarse en una nueva aventura. "A mi edad tengo que afrontar muchas cosas de forma distinta: los entrenamientos, los viajes, los eventos... hay que organizarse bien para no quemarse", explica. Y por si quedase alguna duda, confirma que equivocarse en el cambio a Aston Martin no le da miedo: "Tienen muy buena gente y están construyendo una nueva fábrica con nuevas herramientas".

Sobre el adiós a Alpine Alonso deja un pequeño recado tras las acusaciones de Esteban Ocon y Laurent Rossi de trabajar poco en el desarrollo del coche: "No es ningún secreto que tuve problemas con la respuesta de la dirección asistida el año pasado. Ahora es perfecta. Todos los pilotos que han subido al Alpine desde entonces han aplaudido la respuesta de la dirección. Pero esa es la ventaja de contratar a Alonso y la desventaja de perderlo".

Esteban Ocon:



“Sinceramente, yo trabajé un 98% en el simulador y en todos los viajes de marketing, y él [Alonso] solo un 2%”.



"Continuaré con el trabajo que he hecho este año y que ha funcionado para terminar por delante de él en el campeonato".

Aunque le gustaría tener un coche que optase al título mundial desde ya, el asturiano es consciente de que no tiene sitio en los tres principales equipos y ha elegido el que más opciones considera que le da en un medio plazo: "Aston Martin es uno de esos equipos que pueden lograr ese objetivo en dos o tres años. Eso es importante a mi edad ya que no tengo tiempo ilimitado. Mientras haya un uno por ciento de posibilidades de ganar el título otra vez seguiré adelante".

Y ojo, porque el 'Nano' deja abierta una nueva puerta si La Misión no se cumple: "Si no funciona como piloto, quizás en un papel fuera del coche. Si luego nos convertimos en campeones del mundo, eso también me daría satisfacción, porque entonces podría decir que ayudé a construirlo. Estoy feliz de comenzar un nuevo proyecto y hacerlo exitoso lo antes posible". ¿Veremos a Fernando Alonso siendo el nuevo Otmar Szafnauer o Mike Krack?

El cambio de reglamento en la Fórmula 1, una decepción

Ya en el tramo final de la entrevista, Alonso no ocultó su pesar con la escasa incidencia de las nuevas reglas, pues se esperaba un terremoto y el panorama es similar al que había en las anteriores temporadas: "Fue decepcionante para todos darnos cuenta de que las cosas no han cambiado drásticamente. Hay dos equipos que pueden ganar carreras, como en los últimos años. Y la brecha entre los dos o tres mejores equipos y la clase media sigue siendo demasiado grande. En la mitad de las carreras estamos a una vuelta del ganador. Por tanto, no hemos conseguido el resultado que pretendía la Fórmula 1 con el cambio de las reglas". La próxima vez que la FIA agitará el tablero será en 2026.

Otra de las novedades, el límite de presupuesto, tampoco satisface al ovetense: "No creo que tenga un gran impacto. No queda mucho por inventar. Los mejores equipos están bastante cerca del límite y los demás se pondrán al día". Y los coches son "poco sorprendentes" y "muy lentos en las curvas lentas", aunque "cobran vida en las curvas rápidas".

Alonso también reconoce que en 2022 se adaptó mejor al monoplaza que en 2021 tras dos años fuera de la Fórmula 1: "Sentí el coche desde la primera vuelta. Luego existen herramientas como los datos, la telemetría, que te ayudan a compararte con tu compañero de equipo. Yo también me he beneficiado de ello".

Volviendo al tema de la edad, el '14' sigue insistiendo en que no es un problema en la pista "Si un piloto joven te adelanta en la última vuelta en una carrera físicamente exigente porque está un poco más en forma, entonces la edad sería una desventaja. Pero eso nunca sucede en realidad. La edad solo traer ventajas, pues puedo extraer una enorme base de datos de experiencias". El mayor ejemplo fue su segundo puesto en la clasificación del Gran Premio de Canadá: "Conozco la pista bajo la lluvia del pasado, probablemente he conducido allí cinco o seis veces en una pista mojada". Años y años de ventaja con respecto a sus rivales veinteañeros: "El tiempo de entrenamiento no es suficiente para compensar".