Fernando Alonso intenta pasar página de un segundo año de altibajos en Alpine y centrarse en Aston Martin, pero su ya exequipo no se lo pone fácil. En los últimos días tanto Esteban Ocon, quien fuera su compañero, como Laurent Rossi, CEO de la escudería, han rajado de él asegurando que apenas aportó un mísero 2% al desarrollo del coche con el trabajo de simulador.

De hecho, ambos afirmaron que salen ganando con el fichaje de Pierre Gasly porque esperan más de él que del bicampeón español fuera de la pista. Y es cierto que el 'Nano' no es un enamorado del simulador, pero estas acusaciones no le han hecho gracia y les ha dado respuesta en su última entrevista. Un recado que pasó algo desapercibido al lado de otros titulares como el de su miedo a dejar de pilotar, pero que no tiene desperdicio.

Fernando Alonso responde tajantemente a Laurent Rossi y Esteban Ocon

Echando la vista atrás el mayor enemigo del asturiano en 2021 también estaba en casa, pero no era su compañero de equipo ni ninguno de sus jefes. Fue la dirección asistida la que le dio numerosos problemas al principio de su temporada de regreso al Gran Circo. "Por mi estilo de conducción siempre he dirigido agresivamente en medio de la curva y luego me guío por cómo se sienten los neumáticos delanteros. Si la dirección se suaviza significa que están perdiendo agarre. Cuando se pone más dura es que tiene demasiado agarre y puedes esperar que la parte trasera del coche se mueva. Normalmente siento todo con mis manos en la parte delantera del coche. Si me quitan eso estoy muerto", llegó a afirmar en una entrevista a Soy Motor durante el verano del año pasado. Y tras algunas semanas de dificultades Alpine y Alonso trabajaron codo con codo para mejorarla de cara a 2022.

OJO:



La “famosa” dirección asistida de Fernando Alonso no llegará hasta 2022.



El equipo Alpine ha hecho solamente unos reglajes a la dirección actual.



Esto ha ayudado, pero es una solución artificial, Alonso se ha dado cuenta de uno de los problemas que tiene el coche.



(Sigo) pic.twitter.com/pVy371ZcP8 — Adrián. (@AdrianMCF) 19 de junio de 2021

Alonso defiende que el resultado de su trabajo es palpable y así lo manifestó en su entrevista de hace unos días en Auto Motor und Sport. "No es ningún secreto que tuve problemas con la respuesta de la dirección asistida el año pasado. Ahora es perfecta. Todos los pilotos que han subido al Alpine desde entonces han aplaudido la respuesta de la dirección. Pero esa es la ventaja de contratar a Alonso y la desventaja de perderlo", alegó.

La dirección asistida de Aston Martin, mejor que la de Alpine

Dados los problemas que tuvo en el pasado, Fernando Alonso prestó mucha atención a este aspecto durante los test de Abu Dabi en los que pudo rodar por primera vez con el Aston Martin. En realidad probó el prototipo de 2022 y se espera que sea el equipo que más cambie su concepto de monoplaza en 2023, pero la dirección asistida no es uno de los aspectos que requieren de grandes modificaciones.

En Silverstone estaban dispuestos a adaptarse a 'Magic', pero no será necesario tocar mucho en esta parte del AMR23. "Tenía cierta preocupación por la retroalimentación de la dirección asistida, pero fue una sorpresa muy agradable, ya que no necesitaba cambiar mucho", reconoció Alonso en unas declaraciones que recogía Formu1a Uno tras los test.