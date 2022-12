La Navidad llega a todas partes: también a la Fórmula 1. Los pilotos, no todos porque Hamilton no ha querido participar, han hecho un amigo invisible en el que debían hacer un regalo a uno de sus rivales y recibir otro. Sin embargo parece que no había un presupuesto fijado, porque unos han gastado mucho más que otros.

Los fans querían saber quién ha sido más generoso y quién más rácano, así que se han propuesto averiguar el precio de cada regalo. La tuitera @emmaax55 ha buscado en Internet todos los objetos y ha confirmado lo que cuestan los obsequios de todos los pilotos del Gran Circo. El regalo más caro es el de Pierre Gasly a Carlos Sainz, pero tiene trampa El honor de hacer el regalo más valioso lo tiene Pierre Gasly con el jersey de 419 euros que entregó a Carlos Sainz. Eso sí, tiene matices, ya que es un jersey de su propia marca con el logo de AlphaTauri, así que es de esperar que no le haya costado mucho dinero. Además le viene bien liquidarlos ahora que se va a Alpine. 🇫🇷 Pierre Gasly: 419€



- Jersey Pierre Gasly. No sé porqué tiene un jersey a su nombre. pic.twitter.com/gJrDHRi3np — Emma 🦕🌶 (@emmaaax55) 19 de diciembre de 2022 Para irnos al siguiente hay que buscar el regalo de Daniel Ricciardo. El australiano ha regalado a Esteban Ocon un tomo de las historias de Spiderman de 1962 a 1964 que cuesta 142,50. En esto también ha tenido bastante más suerte que Fernando Alonso, desde luego. Varios expilotos se burlan de Esteban Ocon y defienden a Fernando Alonso Fernando Alonso da mucho más de lo que recibe El 'Nano' no es uno de los que más han gastado, aunque sí ha invertido mucho más de lo que ha costado el regalo que le han hecho. Su obsequio a Pierre Gasly ha sido un Monopoly Costwolds Edition, una versión más del clásico juego inmobiliario por la que ha pagado 57,37 euros. Lo que ha recibido a cambio es un retrovisor verde del primer coche de Kevin Magnussen, que decidió hacer un regalo de broma. Igual que Lando Norris, que apenas compró un marco para meter dentro una foto de Gasly y Tsunoda. Otros de los que se rascaron poco el bolsillo fueron Bottas con un frasco de colonia de su marca y Checo Pérez con unas zapatillas de hotel usadas y un barato tinte de pelo. Más original fue Carlos Sainz con el atrevido conjunto ciclista de Los Minions que entregó a Bottas. Por su parte, Vettel, Stroll y Verstappen optaron por iniciativas altruistas como la adopción de abejas y de un león y la plantación de un árbol. Regalos mucho mejores pero menos divertidos que un retrovisor.