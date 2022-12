La lluvia se ha convertido en un problema importante para la Fórmula 1. El despropósito del Gran Premio de Bélgica 2021 fue la gota que colmó el vaso, pero en 2022 se ha vuelto a repetir aunque a menor escala. Rara vez se ven carreras en mojado en la Fórmula 1 actual e incluso muchos aficionados bromean con el casi nulo uso del neumático azul, es decir, el de lluvia extrema.

La FIA y dirección de carrera son especialmente recelosas a la hora de dejar a los coches en la pista en condiciones húmedas. Precisamente una climatología cambiante ha traído alguno de los momentos más emocionantes en las últimas temporadas como Rusia 2021 o la clasificación de Canadá en la que Fernando Alonso fue segundo.

La FIA estudia opciones para 2023

La principal cuestión a resolver por parte de la FIA es la del espray. Los Fórmula 1 de 2022 levantan demasiada agua a su paso, provocando que la visibilidad sea excesivamente reducida en la pista para los monoplazas que van detrás. Una circunstancia que multiplica el riesgo de accidente, pero que provoca que las carreras no se den hasta que no haya una trazada seca.

Así pues la FIA prueba la posibilidad de introducir una especie de guardabarros en las ruedas para mitigar el espray. No obstante este elemento no sería utilizado como mínimo hasta mediados de la temporada 2023. Asimismo Nikolas Tombazis, director técnico de la Federación, explica que el uso de esta pieza provocaría problemas: "Creemos que será algo que se use sólo un par de veces al año. No queremos que cada vez que cae una gota de lluvia, tengas que encajar estos elementos".

¿Perjudica a Aston Martin y a Alonso?

En concreto no se puede conocer todavía el grado de afectación que sufrirían los monoplazas a nivel aerodinámico cada vez que tuvieran que montar estas piezas. Evidentemente los equipos trabajan junto a la Federación en busca de la mejor solución como ya ocurriera, por ejemplo con el halo en su momento.

Por otro lado Aston Martin ya ha sido uno de los equipos que ha recibido un mazazo en forma de de ilegalización. Sí. La nueva escudería de Fernando Alonso ha visto cómo la FIA ha ilegalizado una de las soluciones técnicas que había utilizado el equipo durante el final de la temporada 2022 y que, a priori, le había dado buenos resultados.

Nikolas Tombazis no tuvo reparos en reconocer que los cambios se han hecho ad hoc para prohibir esas piezas de Mercedes y Aston Martin. "Obviamente, este año ambos eran legales. El reglamento ha cambiado tanto en la parte delantera como en la trasera del coche de diferentes maneras para detener esas soluciones", ha declarado abiertamente.