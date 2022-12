Fernando Alonso pasó página por completo hace muchos días, pero Alpine no. Mientras el piloto asturiano está centrado en su nueva aventura con Aston Martin en su ya exequipo no dejan de lanzarle dardos. Primero fue Ocon quien sacó pecho por haberle ganado en el campeonato. Después Laurent Rossi, CEO del equipo, aseguró que el ovetense apenas trabajó en el desarrollo del coche mediante el simulador.

Aunque hasta ahora había optado por el silencio, la paciencia de 'Magic' ha tenido un límite. El piloto ha decidido pronunciarse para analizar qué falló en El Plan y hablar de algunos de los momentos destacados de su tercer paso por la familia de Renault. Entre ellos, la increíble victoria de Esteban Ocon en 2021 en Hungaroring, emulando al propio Alonso al estrenarse como ganador de un Gran Premio en el circuito magiar.

¿Qué pasó para que Esteban Ocon ganara un Gran Premio con Alpine?

Ya adelantamos que el 'Nano' asegura que fue casualidad. Y es que se alinearon los astros en beneficio del que era su compañero. Durante la salida, que fue en mojado con neumáticos intermedios, Valtteri Bottas hizo el favor de su vida a Ocon llevándose puestos en la primera curva a Max Verstappen y Checo Pérez, los dos pilotos de Red Bull y ambos aspirantes a la victoria, además de a Lando Norris. Además, Lance Stroll -compañero de Alonso en 2023- hizo lo propio con Charles Leclerc y Daniel Ricciardo.

Tras ello hubo bandera roja y la carrera se reanudó con neumáticos de seco... para todos menos Lewis Hamilton, que parecía tener la carrera ganada al haber eliminado Bottas a los Red Bull pero mantuvo los intermedios. Esto le obligó a parar en la primera vuelta e irse al fondo de la clasificación. Y su remontada solo le permitió llegar hasta el tercer puesto gracias a que Fernando Alonso le retuvo durante varias vueltas. Es difícil adelantar en Hungría y Ocon llegó a liderar delante de unos Vettel y Latifi que hicieron un gran tapón. Y tras todas estas circunstancias vio la bandera a cuadros en primera posición.

Fernando Alonso desmonta lo que ocurrió y vaticina que no volverá a suceder en cien años

Tras recibir tantas críticas desde Alpine, el ya expiloto de los de Enstone ha roto su silencio explicando por qué el equipo no ha vuelto a ganar este año: "No tenemos una victoria en 2022 porque lo que sucedió en Hungría el año pasado nunca volverá a suceder en cien años, por lo que es una casualidad". De hecho considera "similar" el rendimiento del monoplaza esta temporada y la pasada, a pesar del cambio de reglamento que motivó El Plan.

También beneficiado por la suerte, pero más trabajado, fue el podio de Alonso en Catar, el número 98 de su carrera. Algo que se podría haber repetido esta temporada pero no pudo ser por los errores de estrategia y fiabilidad de Alpine: "Tal vez en Canadá y Australia tuvimos una oportunidad, pero perdimos por nuestra propia culpa". Sin embargo, el sueño de luchar por ganar fue imposible: "Cuando no estás peleando por el campeonato, ser cuarto o quinto no cambia mucho". No pudo ser en 2022 y lo volverá a intentar en 2023 con el ilusionante proyecto de Aston Martin.