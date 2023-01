Lewis Hamilton y Fernando Alonso llevan quince años de rivalidades y polémicas en la Fórmula 1. Todo empezó con aquel año como compañeros en 2007, del que han salido nuevas informaciones recientemente, en el que ninguno ganó el campeonato por culpa de terrible gestión de McLaren. Pero ha seguido.

Incluso en la etapa del ovetense en Alpine hubo encontronazos en la pista. Inolvidable fue la defensa férrea en Hungría para que Ocon lograse su primera victoria en la Fórmula 1. Y tremendo el incidente en Spa en el que se tocaron y después intercambiaron duras declaraciones, hasta que se hizo la paz cuando Lewis regaló una gorra al 'Nano'.

Hamilton vuelve a la carga y cree que Fernando Alonso y Aston Martin fracasarán

A todavía unas semanas de que los nuevos monoplazas empiecen a rodar los pilotos ya se atreven con sus predicciones acerca de lo que deparará la temporada 2023. En sus últimas declaraciones el '44' ha dejado claro que se ve peleando por su octavo título: "Me gustaría pensar que seremos los que competiremos con Red Bull y podremos vencerlos".

Aunque sean rivales, Hamilton también quiere tener competencia en Maranello. "Espero que Ferrari sea fuerte los próximos años. Ha sido agradable ver que le va bien de nuevo". De hecho, abre la puerta a que algún equipo más dé guerra: "¿Por qué McLaren no puede estar ahí? O incluso Alpine lo ha estado haciendo increíble". A pesar de la salida de Alonso no descarta a los de Enstone.

De quien no habla entre sus cinco aspirantes a la zona noble es de Aston Martin. Es cierto que quedó detrás de los que menciona Hamilton, pero no deja de ser llamativo que hable tan bien de Alpine y omita a la nueva escudería de Fernando Alonso, que es la que más cambios va a introducir en el monoplaza. El heptacampeón, por ahora, no cuenta con su viejo rival como aspirante a las victorias.