Es un hecho que Fernando Alonso y Felipe Massa no tuvieron la mejor de las relaciones durante su etapa juntos en Ferrari. La diferencia de talento y velocidad entre ambos era más que evidente pese a que pasan los años y el brasileño continúa sin asimilarlo.

Y es que recientemente, en una entrevista con 'swiatwyscigow.pl', Massa ha vuelto a poner de manifiesto que tiene una importante espina calvada con el ovetense, al que considera “el compañero más difícil que tuve”.

“Antes que nada hay que decir que era un piloto increíble. Eso es innegable. Pero lo cierto es que fue bastante complicado trabajar con él. En realidad, el equipo se partió por la mitad”, asegura el expiloto de Fórmula 1, muy alejado de los resultados de Fernando Alonso en la ‘Scuderia’.

Y es que el piloto español fue subcampeón tres veces con Ferrari en 2010, 2012 y 2013, mientras que lo máximo consiguió Massa fueron dos sextos puestos en la general de pilotos en 2010 y 2011.

Pese a ello, considera que el gran culpable de que Ferrari no obtuviera el título en esos años fue Fernando Alonso pues “al final, esa división no ayudó a que Ferrari lograra los resultados deseados”. Algo en lo que no coinciden ni los tiffosi italianos ni en el propio equipo, dónde se guarda un gran recuerdo del ovetense y, sobre todo, de su trabajo en esa etapa.

Un papel de víctima poco creíble

“No me sentía lo suficientemente fuerte para trabajar, para hacer que la escudería me escuchara. Eso fue bastante difícil para mí. Pero sea como fuere, aquello también me sirvió de aprendizaje», insiste Felipe Massa haciendo gala de un papel de víctima que es difícilmente explicable si nos atenemos a los números de ambos en Ferrari.

Y es que si en Grandes Premios la diferencia es más que sustancial, con once carreras ganadas y 42 podios del español por ninguna victoria y ocho podios de Massa, aún lo es más en las clasificaciones. Fernando Alonso fue 59 veces más rápido que el brasileño, que sólo le superó 18 veces. Igual este era el motivo por el que era difícil que Ferrari le 'escuchara'.