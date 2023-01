La Misión de Fernando Alonso va muy en serio. El ovetense cambió Alpine por Aston Martin apostando por un equipo que en 2022 fue inferior a donde estaba pero en el que confiaba a corto y medio plazo. Y a algunas semanas de que arranque la temporada 2023 ya se ve la luz al final del túnel.

El objetivo del asturiano es claro: ser campeón del mundo por tercera vez en la Fórmula 1. Ya sea inmediatamente o dentro de unos años. Al menos quiere pasar tres años más en el Gran Circo, sabiendo que si aguanta un cuarto llegará al cambio de reglamento de la FIA de 2026. Pero el éxito podría adelantarse todavía.

Aston Martin encuentra lagunas en el reglamento de la FIA y revoluciona el coche para 2023

Si hay expertos en aprovechar vacíos legales de la Fórmula 1, entre ellos destacan Dan Fallows y Eric Blandin, director y subdirector técnico de Aston Martin. En su momento fueron los jefes de aerodinámica que hicieron ganar a Red Bull y Mercedes y ahora han sido contratados por Lawrence Stroll en su ambicioso proyecto. En 2022 ya demostraron su pericia creando un espectacular alerón trasero que esquivaba las limitaciones y mejoró considerablemente el rendimiento del coche.

La FIA decidió ilegalizar ad hoc esta solución técnica porque no se ajustaba al espíritu de las reglas y obligó a dar un paso atrás en la concepción del AMR23. Pese a ello la escudería ha seguido indagando y ha encontrado, según confiesa Blandin, nuevas lagunas. Obviamente las han aprovechado y el próximo 13 de febrero presentarán el revolucionado monoplaza que prometieron que estaban creando.

Eric Blandin confirma que hay más de un 90% de piezas nuevas en el monoplaza

Todos los ingenieros de Aston Martin dejaban claro al acabar 2022 que el coche de 2023 no sería una evolución sino una revolución. Y no mentían. El año pasado esperaban un salto de calidad y lo que dieron fue un paso atrás, así que decidieron no escatimar en esfuerzos para empezar casi de cero otra vez. "No habrá excusas", avanza Blandin en declaraciones que difunde la escudería en su página web. "No vamos a decepcionar a los fans", añade.

No conoceremos los detalles hasta la presentación del bólido, pero el subdirector técnico no se esconde: "Tenemos algunos ases bajo la manga". Y el trabajo está prácticamente completado: "Desde un punto de vista aerodinámico, el coche con especificaciones de lanzamiento está completo. Todas las superficies aerodinámicas se han pasado a la oficina de dibujo, que ha finalizado los últimos dibujos para la construcción del coche", explica. Eso sí, queda mucho por hacer una vez se inaugure la nueva fábrica de Silverstone: "Tenemos que desarrollar el coche a lo largo de la campaña".

Así será el nuevo AMR23 de Fernando Alonso y Lance Stroll

Aunque los resultados no fueron positivos, 2022 ha servido para recoger mucha información: "Trajimos muchas actualizaciones al AMR22 y el progreso que hicimos confirmó que estamos en la trayectoria correcta con el AMR23 que se basa en los aprendizajes del coche del año pasado". El efecto rebote, uno de los enemigos comunes el año pasado, quedará atrás: "Si sufrimos porpoising, tenemos varias herramientas en nuestro arsenal para combatirlo".

Y la confirmación que todos los fans esperaban también llegó por parte de Blandin: "Gran parte del AMR23 es nuevo, es completamente diferente del AMR22. Hemos cambiado más del 90 por ciento de las piezas y más del 95 por ciento de las superficies aerodinámicas son diferentes". La revolución está aquí y se han aprovechando todos los vacíos legales: "Es genial cuando encuentras una pequeña laguna y puedes usarla a tu favor, pero no es frecuente que puedas basar un coche completo en ella. En su lugar, es esencial tener los conceptos básicos correctos y luego puedes agregar cosas".

De este modo, las ilusiones de llevar a cabo La Misión están intactas: "Me uní a Aston Martin porque creo que es uno de los pocos equipos que puede unirse al grupo de equipos al frente de la parrilla y haré todo lo que pueda para ayudar al equipo a lograr ese objetivo". Y el fichaje de Fernando Alonso, al que ya conoce de Ferrari, ha encantado a Blandin: "Es tan apasionado, tan motivado... extremadamente motivado. Después de todo lo que ha conseguido, todavía tiene ese hambre inquieta de ganar".