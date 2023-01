Fernando Alonso llegó a afirmar hace algunas semanas que esperaba ganar el campeonato del mundo en 2023. Obviamente era un pronóstico demasiado optimista y él mismo sabía que es poco menos que imposible. Aston Martin, de hecho, confirmó que para nada es el objetivo.

Más realista, aunque sin perder la ambición, fue el vaticinio que hizo el ovetense en su entrevista con Auto Motor und Sport. Trascendieron especialmente sus palabras sobre su miedo a dejar las carreras y su recado a Alpine y Esteban Ocon, pero también habló del futuro de Aston Martin.

¿Aston Martin, capaz de ganar en la Fórmula 1 en dos o tres años?

El 'Nano' ha dejado Alpine para irse a un equipo que hoy por hoy es inferior pero en el que confía de cara al futuro. Esta primera temporada tocará remar pero el contrato es multianual y el piloto confía en salir ganando a medio plazo. "Aston Martin es uno de esos equipos que pueden lograr ese objetivo en dos o tres años" aseguró. Cabe recordar que se ha propuesto seguir tres temporadas más, que dentro de unos meses la escudería tendrá la mejor fábrica del Gran Circo y que en 2026 cambia otra vez el reglamento.

A sus 41 años acepta tener algo de paciencia, aunque no puede esperar eternamente: "Eso es importante a mi edad ya que no tengo tiempo ilimitado". Sin embargo, tiene claro que no dejará de intentar redondear su trayectoria con una tercera corona en la Fórmula 1: "Mientras haya un uno por ciento de posibilidades de ganar el título otra vez seguiré adelante".

Fernando Alonso se moja sobre sus opciones de asumir un nuevo rol tras retirarse

Días después de estas palabras de 'Magic' habló en PlanetF1 Mike Krack, su nuevo jefe en Aston Martin. El luxemburgués está deseando trabajar con su nuevo piloto y lo define como parte central del equipo, dejando claro que además de en la pista tendrá un rol importante fuera de ella.

¿Se refiere a asumir un puesto en el equipo una vez se retire? Si volvemos a su entrevista, lo primero que dejó claro Alonso es que no se ve capaz de colgar el casco y cuando deje la Fórmula 1 intentará pilotar en otras competiciones como el Dakar, pero no cerró la puerta a trabajar en otros campos. Quizás, por qué no, de forma simultánea.

"Si no funciona como piloto, quizás en un papel fuera del coche. Si luego nos convertimos en campeones del mundo, eso también me daría satisfacción, porque entonces podría decir que ayudé a construirlo. Estoy feliz de comenzar un nuevo proyecto y hacerlo exitoso lo antes posible", es lo que dijo el asturiano. El tiempo hablará, pero la prioridad por ahora es ganar al volante del nuevo AM23.