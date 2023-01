Sebastian Vettel, piloto al que Fernando Alonso ha sustituido en Aston Martin, se ha negado a dar ningún tipo de consejo al asturiano en su nueva escudería. No es por animadversión ni por 'mal rollo' entre ambos, es por otros motivos que él mismo ha explicado recientemente en 'Beyond The Grid' ,el podcast oficial de la Fórmula 1.

«¿Consejos a Fernando? No creo que los suela seguir y tampoco creo que los necesite. Ha estado tanto tiempo en este deporte y ha visto tantas cosas que creo que estará bien aquí», aseguró Vettel.

¡El germano, que desde su marcha de Red Bull nunca logró cumplir con las expectativas depositadas en él como piloto, elogió la figura de Fernando Alonso, al que «admiro como competidor. Probablemente ha sido el rival más difícil y duro que he tenido. Especialmente en los primeros años tuvimos batallas cerradas al final de los campeonatos, tanto en 2010 y especialmente en 2012, que sigue siendo unos de mis momentos favoritos”.

«Admiro a Fernando como competidor. Probablemente ha sido el rival más difícil y duro que he tenido"

En este sentido, Sebastian Vettel califica al ovetense “con una nota muy alta como piloto. Creo que tiene mucho talento natural, una determinación increíble, un gran instinto de carrera... y todo eso no lo ha perdido”.

Además, el ex de Aston Martin destaca sobre Fernando Alonso que “siempre está ahí y nunca retrocede, pero también es muy respetuoso cuando se trata de carreras rueda a rueda. He disfrutado mucho con él en pista».

Pesimista con Fernando Alonso

Pese a todo ello, Sebastian Vettel conoce a la perfección al nuevo equipo de Fernando Alonso y, tras haber pilotado el Aston Martin en 2022, se mostró poco optimista de cara a esta temporada aún con el asturiano ocupando su asiento.

«Fichar a gente que ha ganado o que hayas ganado, no significa que sigas ganando. Hubo una gran oportunidad con los cambios de reglamento este año, pero caímos en la misma trampa que muchos otros”, explicó Vettel.

“Algunos equipos tal vez tuvieron un poco de suerte, diseñando un automóvil con una altura de pilotaje que funcionaría y hasta 2026 tendrán una ventaja sobre los equipos que tuvieron un mal comienzo», insistió, al tiempo que hizo balance de sus dos temporadas en la escudería británica.

«Estos dos años de verde no creo que hayan sido años inútiles, no estaba familiarizado con correr en la parte de atrás de la parrilla. Ha sido una experiencia nueva, a veces dura, y me di cuenta de muchas cosas. Cuando estás al frente, no miras hacia atrás porque no te impacta y no aprecias cuánto trabajo también están haciendo los equipos de atrás. Solo porque no obtengas grandes resultados no significa que no estés trabajando tan duro», concluyó el piloto alemán, del que se esperaba mucho más en estas dos últimas temporadas en el 'gran circo'.