Fernando Alonso tiene un nuevo compañero de equipo: Lance Stroll. No tiene fama de ser el mejor piloto con el que compartir box e incluso se le acusa en la parrilla de estar sobreprotegido, pero ha empezado con buen pie su relación con el ovetense.

El precedente no es bueno: el 'Nano' acabó muy mal con Esteban Ocon, que no le respetó ni dentro ni fuera de la pista. El resultado fueron varios encontronazos sobre el asfalto que costaron puntos a ambos y algunas declaraciones poco amistosas del francés sobre el español. Y Stroll quiere que su relación sea diferente.

Lance Stroll halaga a Fernando Alonso y está encantado de trabajar con él

En unas declaraciones a Motorsport Total, el canadiense se ha mostrado feliz de ser compañero del español. "No es divertido si pilotas sin que nadie te empuje. Lo que quieres en un compañero de equipo es un hombre que esté en la cima. Eso significa que estás en tu mejor momento cuando puedes hacerlo mejor que él y viceversa", analiza.

El hijo de Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, es consciente de que la escudería necesita su mejor versión: "Si no estás sacando lo mejor de ti mismo, no puedes simplemente sentarte y relajarte. Tienes que hacer un esfuerzo y trabajar más duro. Creo que eso es lo que quieres del equipo al final del día y también para que sepan si los pilotos se empujan entre sí y siempre sacan lo mejor del coche".

Sobre Fernando Alonso, Lance se deshace en elogios: "Hemos pasado algún tiempo juntos, charlando en los desfiles de pilotos y todo eso. Es un buen tipo y un gran piloto, un gran talento". Y tenerlo en Aston Martin es un plus: "Siempre es interesante y emocionante cuando alguien como él o Seb (Vettel) llega al equipo y tiene ideas diferentes o conduce de una manera diferente y tal vez quiere cosas diferentes en el coche". Por ello está deseando empezar: "Siempre es interesante escuchar lo que dice la gente con ese tipo de experiencia. En ese sentido, definitivamente espero tenerlo en el equipo y trabajar con él".

El cariñoso recuerdo al paso de Sebastian Vettel por Aston Martin

Stroll no solo demostró a Ocon que es mejor compañero por sus palabras hacia Fernando Alonso, al que todavía no conoce en las distancias cortas. También lo hizo aplaudiendo al que ha sido su compañero y rival estos dos últimos años: Sebastian Vettel. "Fue genial. Tiene mucha experiencia y mucho talento. Cuatro veces campeón, eso lo dice todo", dice en reconocimiento a su palmarés.

"Fue realmente muy divertido. Él era un competidor en el coche, pero creo que me hizo entender cosas diferentes, como la forma de afrontar el fin de semana, mi ética de trabajo y en lo que me he convertido, un mejor piloto", añade Stroll. Y no tiene problemas en reconocer que el alemán fue importante en este progreso: "Aprendí mucho de él al verlo hacer su trabajo. Ayudó al equipo a avanzar y obtuvo algunas ideas de su experiencia en otros equipos importantes como Ferrari y Red Bull". Finalmente, señaló que era también buen compañero fuera de la pista: "Es un tipo genial fuera del auto, eso hace que las temporadas sean más agradables".