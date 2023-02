25 años en el automovilismo dan para mucho. Para hacer bastantes amigos... y también algún que otro enemigo. Fernando Alonso ha tratado con numerosos pilotos, jefes, mecánicos y otras figuras del paddock, guardando mejor recuerdo de unos que de otros.

El final de su paso por Alpine no ha sido el mejor. Pese a ser el equipo con el que ganó sus dos títulos mundiales esta tercera etapa en Renault terminó marcada por los roces dentro y fuera de la pista con Esteban Ocon y la mala relación con figuras importantes en la escudería como Otmar Szafnauer o Laurent Rossi.

Zak Brown considera que McLaren no tiene nada que envidiar a Fernando Alonso

Esta vez el recado a Fernando Alonso no viene desde Alpine sino desde McLaren. Zak Brown, director ejecutivo del grupo del equipo y hombre fuerte en el paddock, ha hablado del ovetense y no demasiado bien. Todo ello a pesar de que no parecieron tener mala relación en 2017 y 2018, los años en los que coincidieron y en los que la escudería accedió a la petición del 'Nano' de cambiar el motor Honda por Renault.

En este caso las declaraciones son un refuerzo a Lando Norris, al que considera uno de los grandes talentos del Gran Circo. Sin embargo para ensalzarlo ha recurrido a desprestigiar a Fernando Alonso, que también dejó huella en McLaren logrando resultados más que aceptables en la época más aciaga.

"Lando iguala a Fernando y puede que incluso le supere un poco"

Así pues, Brown reforzó a su piloto recordando un viejo capítulo en el que fueron compañeros: "Es tan bueno como cualquiera de la parrilla y lo he sentido así desde el primer día que lo puse contra Fernando en las 24 Horas de Daytona, al volante de un coche desconocido y en una pista desconocida. Fernando es muy bueno y Lando le iguala. Depende de la hora del día, puede que incluso le supere un poco". Unas palabras en las que hay un claro ninguneo hacia 'Magic', que de hecho ganó la carrera a la que hace referencia un año más tarde, en 2019, cuando no tuvo a Norris en el equipo.

Los elogios hacia el británico continuaron: "Es una estrella y nos está empujando. Norris quiere ganar carreras. Está ansioso por que la gente con la que ha corrido no logre muchas victorias más antes de que él comience a obtener las suyas". Ahora compartirá box con Oscar Piastri, que abandonó Alpine de la mano de Alonso en busca de mayor profesionalidad.