Empezaron bien y acabaron muy mal. Fernando Alonso y Esteban Ocon, ya excompañeros, volverán a enfrentarse en la pista tras un 2022 con muchas tensiones dentro del garaje de Alpine. El francés espera volver a ganar al español y sigue sacando pecho de haberlo logrado la temporada pasada.

A pesar de que los numerosos fallos de fiabilidad del ovetense, a los que hizo referencia en un dardo en la presentación de Aston Martin, fueron claves, el francés ha reivindicado en numerosas ocasiones este éxito personal. Ahora apuntan a ser rivales directos en la pelea por los puntos y la lucha está servida.

Ocon será igual de agresivo con Fernando Alonso en 2023

"Busco luchar contra todo el mundo", dijo el galo en declaraciones a Mundo Deportivo. Nadie lo duda, como tampoco que batir a algunos pilotos en concreto es más motivador. Ahora Aston Martin se sumará, a priori, a Alpine y McLaren en la lucha por ser el primero de los mortales: "Todo el mundo habla de ellos y no sé si es el 'efecto Fernando' o si serán más rápidos, pero parece un coche muy rápido cuando miras su aerodinámica y lo miras desde fuera".

Lo que tiene claro es que no restará un ápice de agresividad a su pilotaje, que le llevó a ganar la batalla interna de Alpine: "Soy piloto, compito para batir a todo el mundo. Así es como he competido toda la vida y cómo he tenido éxito y ganado títulos en el pasado. Y así es como gané a Fernando Alonso también, pilotando de la manera en la que quiero pilotar". Todo esto a pesar del palo que le lanzó Otmar Szafnauer pidiéndole más respeto a su compañero.

Más chispas en Alpine con la llegada de Pierre Gasly

Si el ambiente ya era tenso en 2022, no se espera menos ahora que se ha incorporado Gasly. El ex de Red Bull y AlphaTauri ha mantenido numerosos roces con Ocon en el pasado, pero el planteamiento es el mismo por ahora: "Lo importante es sumar puntos junto a Pierre, pero quiero luchar contra cualquiera y creo que puedo luchar contra cualquiera. Estoy feliz de competir así y es lo que he hecho toda mi vida".

El excompañero de Alonso, de hecho, descartó que vaya a repetirse lo del año pasado: "Me sabe mal decepcionarte, no va a haber titulares sobre esto". El francés separa la relación personal de la profesional: "Nunca vamos a ser mejores amigos, pero lo importante para nosotros es mantener una relación fluida, crear soluciones junto el equipo".

Aunque hace meses Ocon llegó a acusar a Fernando Alonso de hacer el 1% del trabajo de simulador, ahora afirma que su rutina no cambia tras la llegada de Gasly: "Las cosas siguen igual para mí, estoy centrado en migo mismo y estoy centrado en mejorar pequeños detalles. Es pronto, pero por ahora no puedo decirte muchas diferencias".