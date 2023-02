En las escuderías de la F1 hay casi tanta rivalidad como en la parrilla. Por lo menos es lo que se vio en Alpine el curso pasado cuando la campaña de Ocon estaba más centrada en superar a Fernando Alonso que en trabajar para el equipo o aprender del piloto español.

Alonso y Ocon eran los pilotos principales, mientras que Oscar Piastri era la joven alternativa que esperaba su oportunidad. La que nunca llegó. O, por lo menos, no llegó a tiempo. Basta con recordar que anunciaron su volante tras confirmar Alonso que se marchaba y él lo desmintió, ya que había fichado por McLaren.

La mayoría de mensajes de Ocon fueron negativos hacia Alonso, pero no es igual con Piastri, quien valoró aprender del asturiano: "Creo que trabajar con Fernando durante buena parte del año pasado me abrió los ojos. Obviamente, es un piloto al que he visto correr desde que era pequeño y Lewis (Hamilton) es otro de ellos. He visto su éxito durante mi paso por categorías inferiores, va a ser muy especial correr contra estos ídolos de la infancia", afirmó.