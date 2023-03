Tras unos días muy ilusionantes en Aston Martin, la escudería británica ha confirmado las buenas sensaciones con una clasificación muy positiva en la que Fernando Alonso ha terminado en quinta posición, a solo seis décimas de un Max Verstappen que mañana saldrá desde la primera posición. Al término de la sesión, DAZN ha entrevistado a Mike Krack, ingeniero de Aston Martin:

Balance de la clasificación

"Contentos con los resultados, muy satisfechos, siempre quisimos dar ese paso hacia adelante respecto al año pasado y podemos confirmar que el salto ha sido sustancial, no pequeño. Ambos coches han entrado en la Q3, estamos bastante contentos, y además también tenemos un coche por delante de uno de los equipos más fuertes, así que no hay motivo para no estar feliz." aseguró el luxemburgués.

¿Mejora en carrera?

"Creo que podemos ser muy rápidos en la carrera, hemos hecho una buena preparación, hemos hecho todos los deberes y tenemos los neumáticos adecuados" afirmó Mike Krack.