Ya varios días después del inicio oficial de la temporada de Fórmula 1 2023 todavía colean varios temas después de la primera carrera en Bahrein. Red Bull está en otra liga, McLaren tiene que mejorar muchísimo, Ferrari y su fiabilidad siguen en duda… pero sobre todo, Fernando Alonso y Aston Martin son la gran sensación.

El podio 99 del asturiano y el gran resultado de Lance Stroll han catapultado a la marca de Silverstone hasta la segunda plaza del Mundial de Constructores. Aunque, a priori, es algo anecdótico sí que demuestra el enorme salto hacia adelante que ha dado Aston Martin con el AMR23.

De hecho tanto es así que tanto Helmut Marko como Christian Horner se han dedicado a menospreciar al AMR23 tachándolo de ser el ‘tercer Red Bull del podio’. Evidentemente la influencia de Dan Fallows es definitiva en el diseño del AMR23, pero lo que demuestra es que en Milton Keynes ven más cerca y con potencial a Alonso y su equipo, que a una Mercedes deprimida por el concepto de los pontones y una Ferrari que suele pegarse tiros en el pie.

Toto Wolff se rinde ante Alonso y Aston Martin

Si alguien en la Fórmula 1 ha cargado, o mejor dicho, ha sido duro con Fernando Alonso es el jefe de la escudería Mercedes AMG. Toto Wolff es una de las voces más críticas con el asturiano, siempre desde el respeto.

Sin ir más lejos en 2022 tuvieron sus más y sus menos cuando consideró que Alonso hizo un ‘trenecito’ en Mónaco para perjudicar a Hamilton y al resto de pilotos.

No obstante Wolff se ha rendido a la evidencia sobre el gran trabajo de Aston Martin, el gran nivel de Alonso y el buen coche que parece ser el AMR23: "Hicieron un muy buen trabajo: contrataron a un hombre de Red Bull que logró hacer que el auto fuera repentinamente dos segundos más rápido. Hace un año eran 17 y 19 en los entrenamientos. Sabíamos que Alonso era fuerte y motivado, pero incluso Lance Stroll corrió al frente con dos manos rotas y un dedo del pie roto. Eso demuestra lo bueno que es el coche. Nunca había visto un salto así en la Fórmula 1".

El drama de Mercedes y el paseo de Red Bull

Wolff sabe que en este momento su escudería no está en el lugar en el que esperaba tras un 2022 de menos a más. El diseño sin pontones del Mercedes no termina de arrancar y el jefe de el equipo ha sido duro y pesimista con sus opciones en 2023:

"Podemos tirar nuestro coche a la papelera. Podemos cambiar el concepto, pero no se va a arreglar si pones pontones al coche, todo depende del flujo de aire. Nuestro coche es ágil, pero no rápido. El año pasado, nuestro coche fue a mejor y a final de temporada, ganamos una carrera. Por ese motivo seguimos con este concepto. Ahora, iniciamos una nueva temporada y vemos que de repente, no funciona nada".

Por último Wolff destaca que Red Bull está a años luz del resto de la parrilla tras su doblete en Bahrein e incluso augura una temporada aburrida por el dominio de Verstappen y Pérez: "Después de Barhein, creo que Red Bull va a ganar todas las carreras esta temporada. Vamos a intentar luchar por el Mundial, pero este año no va a ser el caso. Hay que mirar a la realidad y encontrar soluciones. No queremos ser segundos, queremos ganar y con mis aspiraciones deportivas, fue duro ver nuestro déficit".