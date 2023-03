El pasado 1 de agosto de 2022 la parrilla de Fórmula 1 amaneció convulsionada. Aston Martin acababa de hacer oficial el fichaje de Fernando Alonso. Toda una sorpresa en un ‘paddock’ que daba por hecha su continuidad en Alpine.

Ahora, más de ocho meses después, Lawrence Stroll, propietario del equipo, ha explicado a 'Sky F1' la 'carta' que jugó en ese momento y cómo convenció al piloto ovetense para fichar por Aston Martin.

"Nos conocemos desde hace mucho, y Fernando compartía la misma fe que yo. Me acerqué a él y le dije: 'estos son mis planes para el futuro'. Debido a que me conoce desde hace mucho tiempo, contestó 'tú serás el próximo, quiero ser parte de esto', y eligió unirse a nosotros", explicó el canadiense, que además es padre del compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, Lance Stroll.

"Conozco a Fernando desde hace un tiempo, al igual que Lance. Cuando Fernando corría en Ferrari, Lance estaba en la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari, tenía 12 años en ese momento, por lo que se conocen desde hace mucho", prosiguió el máximo accionista del equipo británico.

Sin techo en este 2023

Las expectativas y el optimismo se han disparado en Aston Martin tras el podio de Fernando Alonso en el Gran Premio de Bahréin, primera carrera de la temporada. A este respecto, Lawrence Stroll no quiere lanzar las campanas al vuelo aunque tampoco se pone techo.

"No me gusta establecer objetivos, haremos nuestro mejor esfuerzo. Creo que demostramos lo que podemos hacer. Como todos los demás, vamos a mejorar a lo largo de la temporada, por lo que son solo los primeros días de este coche. Nuestras pruebas de túnel de viento y CFD mejorarán a medida que avancemos, y no quiero dar un objetivo mientras tengamos un gran año, pero hemos tenido un gran comienzo", destacó Stroll.

Por último, el magnate hizo especial hincapié en el crecimiento de un equipo que ha “realizado cambios significativos” y cuyo personal “ha aumentado de 400 a 740 empleados” producto de una importante inyección económica que culminará con la inauguración de la nueva fábrica en pocas semanas y el nuevo túnel de viento en 2024.

“Estamos construyendo nuevas instalaciones de Fórmula 1 de última generación, y no nos mudaremos hasta el 1 de mayo, por lo que el éxito de este año no se puede atribuir al nuevo edificio", matizó el ‘jefe’ de Aston Martin para concluir.