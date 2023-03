Fréderic Vasseur, que sustituye a Mattia Binotto al frente de la Scuderia, no está teniendo el estreno esperado. Dos carreras, Bahrein y Arabia, que se han saldado con tremendas decepciones para el equipo de Maranello y que empiezan a hacer mella en la moral de sus pilotos Carlos Sainz y Charles Leclerc. Después de concluir sexto este domingo, por delante de su compañero, el piloto madrileño ha reconocido que "Aston Martin y Mercedes van un paso por delante y nosotros no estamos donde queremos".

"Ha sido una carrera sufrida. En general ha sido un fin de semana sufrido para nosotros. Tampoco es que hubiese mucho más. La verdad es que nos ha sorprendido un poco el ritmo de Aston Martin y Mercedes. En el último stint iban claramente un poco más rápido que nosotros y se nos han escapado. Es la cruda realidad" ha explicado Sainz, abatido.

"Están un pasito por delante, sobre todo en ritmo de carrera, sobre todo en la segunda parte de los stints. Ya hemos visto como Hamilton con una goma media se escapaba. Degradamos demasiado, usamos demasiado el neumático y al final eso en carrera te complica. Pero he de decir que después del viernes sobre todo esperábamos un poquito más", ha añadido.

Con todo, ni Sainz y ni su equipo tiran la toalla: "Tenemos que seguir trabajando, está claro que no estamos donde queremos estar. Ha sido una carrera dura para el equipo. El ritmo que llevaban los de delante comparado con el de Charles y yo, demuestra que están claramente un paso por delante. Hay que bajar la cabeza, pero no bajar los brazos, y seguir trabajando. Queda un año largo por delante y creo que vamos a ser capaces de mejorar este coche, que creo que ahora mismo en carrera no es el más rápido. Hay que seguir trabajando en el ritmo de carrera y seguro que llegan carreras mejores".