La Fórmula 1 vive una etapa de cambios. Desde 2021, dentro de la tendencia de todos los deportes a buscar formatos más cortos y dinámicos, se inventaron las carreras Sprint de los sábados. Entonces se concibieron como clasificaciones, sólo había tres al año y era más importante su incidencia en la parrilla de salida del domingo: de hecho, apenas puntuaban los tres primeros.

Fernando Alonso ha vivido la cara y la cruz de este formato. En la primera de la historia en Silverstone 2021 firmó una de las salidas más mágicas de su vida y, con neumáticos blandos, pasó de undécimo a quinto en el inicio para terminar la carrera séptimo. Sin embargo la más reciente en Brasil 2022 dejó un toque con Esteban Ocon que envió a los dos pilotos de Alpine al fondo de la parrilla del domingo. Ese accidente es clave en este cambio de reglamentación.

Nuevas normas en las carreras Sprint para Bakú

La modalidad gusta y se va a potenciar en 2023 doblando la cifra de carreras al sprint para que haya un total de seis. La primera será en Azerbaiyán, el próximo Gran Premio. Serán los siguientes circuitos:

Bakú

Austria

Spa

Catar

Austin

Interlagos

Ahora que Alonso pelea por las primeras posiciones del campeonato los puntos son importantes. Y se siguen repartiendo los mismos que la temporada pasada, en la que ya se ganó peso con respecto a 2021: el ganador suma 8 unidades, el segundo 7, el tercero 6 y así sucesivamente hasta el octavo clasificado, que se lleva 1.

Fernando Alonso tendrá que adaptarse al nuevo sistema de clasificación

El gran cambio que llega este año es que las carreras Sprint ya no decidirán la parrilla del domingo. Igual que ocurre en MotoGP. La FIA tiene claro que al no haber nada que perder salvo sanción o avería importante habrá más riesgo por parte de los pilotos y también más espectáculo. Ganar en este formato no le contaría como la victoria 33 pero daría un gran sabor de boca a Alonso.

Tras el acuerdo alcanzado por los equipos, que a priori será ratificado por la Federación Internacional, la decisión es que haya dos clasificaciones diferentes: una más corta para la carrera Sprint y otra más larga para la larga. El viernes se decidirán los puestos de salida del domingo y el mismo sábado habrá una sesión más corta de clasificación y la propia carrera corta. En ese caso la Q1 será de 12 minutos, la Q2 de 10 y la Q3 de 8. Probablemente, y a falta de conocerse definitivamente cuántos juegos de neumáticos se asignan, los pilotos tendrán que jugársela a una vuelta para determinar su posición de salida. Por otro lado, si hay sanciones por cambios de motor se aplicarán directamente al domingo y no influirán en el sábado.