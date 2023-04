La impresionante carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1 siempre quedará marcada por aquel convulso 2007 en el que compartió box en McLaren con Lewis Hamilton.

El ovetense llegaba tras ganar dos mundiales con Renault y se encontró con un competidor novel y mucho más preparado de lo que pensaba. La situación fue volviéndose insostenible, hasta el punto de acabar sirviéndole el título en bandeja a Ferrari y Kimi Raikkonen.

Sobre aquella época y todo lo sucedido ha hablado ahora el piloto asturiano en una entrevista en el 'Daily Mail', en la que incluso deja caer que no le importaría acabar su carrera compartiendo equipo con el británico.

"Estaría genial que Lewis y yo acabemos nuestras carreras juntos, es algo que me encantaría. Tuvimos un año complicado como compañeros de equipo, pero respetamos lo que conseguía el otro en el circuito y lo seguiremos haciendo", aseguró Fernando Alonso

“Tuvimos una temporada difícil. Cada uno de nosotros considera al otro un piloto de talento y uno de los competidores más duros que hemos conocido. La situación esa temporada no fue bien gestionada por nuestros jefes. Éramos jóvenes. Éramos inmaduros. Éramos muchas de las cosas que no somos ahora, y necesitábamos una ayuda de la dirección que no recibimos", subrayó el ovetense, que también habló del día en que le le ‘obligaron’ a marcharse del equipo.

El día 'D' en McLaren

Lo recuerda casi como si fuera ayer. Fernando Alonso explicó al rotativo británico cómo fue el día en qué decidió poner punto y final a su primera etapa en McLaren.

"No podía continuar con McLaren. Era un equipo con los ojos totalmente puestos en un lado del garaje. Como dijo Ron tras la penúltima carrera en China: 'Nuestra carrera no es con Massa, es con Fernando'. Cuando tu equipo dice eso, no puedes continuar", concluyó Fernando Alonso en referencia a una temporada que jamás podrá olvidar y en la que lo pasó realmente mal dentro de su equipo.