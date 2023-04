La F1 Academy arrancó este sábado en el circuito de Spielberg en Austria y lo hizo con un éxito rotundo para el automovilismo valenciano, ya que Marta García ganó dos de las tres carreras y es líder del campeonato y Nerea Martí brilló también con una cuarta y quinta posición, mientras que en la primera carrera subió al segundo escalón del podio, antes de ser descalificada por una inspección técnica al acabar la carrera.

Marta salía desde la pole y pudo mantener el primer puesto hasta la cuarta vuelta. En el quinto giro fue adelantada pero tras una resalida por la intervención del coche de seguridad, Marta recuperó el primer puesto, que defendió con éxito hasta la bandera a cuadros.

La posición de Marta en la parrilla de la segunda carrera estaba cerrando la cuarta fila porque los puestos de las ocho primeras se invierten. Marta peleó en medio del pelotón y logró ganar una posición en una carrera más corta -20 minutos, por los 30 minutos de las otras dos-. Marta evitó riesgos y devolvió el coche sin rasguños al box para afrontar con las máximas garantías la última carrera, en la que volvía a salir primera.

Marta firmó una buena salida con el objetivo de escaparse. La piloto alicantina no dio opción a sus rivales y lideró desde la pole hasta la bandera a cuadros para subir a lo más alto del podio por segunda vez.

Marta García, ilusionada

«Estoy muy contenta por las dos victorias porque era un día para rematar la faena y creo que el objetivo se ha cumplido. Se ha puesto a llover hacia el final y en esas condiciones mixtas todo se ha puesto mucho más complicado aunque he podido mantener el primer puesto hasta el final».

De la segunda carrera, destacó que «no he ido a arriesgar. Me he puesto séptima antes de acabar la primera vuelta pero he perdido dos posiciones por una piloto que se me ha tirado algo agresiva. Al final he ganado dos posiciones y he tenido que pelear para acabar séptima».

Sobre la carrera 3, destacó que «he salido muy bien y me he podido distanciar. He cogido bastante ventaja porque por aunque el ritmo no era tan bueno. He vuelto a tener el problema con el limitador, que se ha enganchado y no me dejaba subir de quinta a sexta. Ahí he perdido más de un segundo y al final he tenido que defender con todo el primer puesto durante las seis últimas vueltas, pero ha salido bien y otra victoria y líder».

Marta saldrá a defender el liderato en el circuito Ricardo Tormo de Cheste del 5 al 7 de mayo. «Tengo muchas ganas de correr en Cheste, conozco la pista. Para Prema será la pimera vez con un F4 allí. Esperemos que haya afición, es un evento abierto y tengo ganas de verlos en las gradas».