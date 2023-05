Fernando Alonso está superando todas las expectativas en este inicio de temporada y se ha convertido de nuevo en unas de las grandes sensaciones dentro de la Fórmula 1. El piloto asturiano acumula cuatro podios y un cuarto puesto en cinco carreras a los mandos de su Aston Martin, y es tercero en el Mundial de Pilotos con 75 puntos, a 30 de ‘Checo' Pérez (105) y a 44 del actual líder, el neerlandés Max Verstappen (119).

Tanto es así que su rendimiento deportivo, a punto de cumplir 42 años, le ha hecho replantearse su intención inicial de dejar el ‘gran circo’ en 2024, una vez acabe su actual contrato con los de Silverstone.

“Las cosas parecen ir mejor de lo que esperábamos este año y tal vez eso signifique estar tentado a extender el contrato en el futuro", aseguró el ovetense hace unos días en declaraciones que recoge ‘20minutos’.

No obstante, es una decisión que aún no está tomada pues “también existe la tentación de terminar, y hacerlo con una sonrisa en la cara. No lo sé, sinceramente", matizó Fernando Alonso, que está viviendo una segunda juventud a los mandos del AMR23.

"Me siento fresco, me siento rápido, me siento motivado. Por eso, si son dos, tres, cuatro o la cantidad de años, no lo sé todavía", destacó el asturiano, que vuelve a sonreír como en sus mejores años cuando logró dos campeonatos con Renault.

Su felicidad es tan grande que llega incluso a plantearse estirar su carrera al máximo, incluso más allá de 2026, cuando se producirá un nuevo cambio de reglamento en la Fórmula 1. Algo que daría otra gran oportunidad al ovetense, aunque ahí tendría ya 45 años.

"Es cierto que en 2026 habrá otro cambio de reglamento con los nuevos motores, y esa es otra tentación", admitió, sabedor de que eso también le permitiría reconciliarse con Honda tras su nefasta experiencia juntos en McLaren. Y es que, salvo un giro inesperado de los acontecimientos, la marca japonesa será quién suministre los motores a Aston Martin a partir de esa fecha.

Renovación de Fernando Alonso

Todo esto, sin embargo, no será suficiente para que Fernando Alonso siga en Aston Martin y en la Fórmula 1. El piloto español tiene muy claro que, para renovar con la escudería británica, han de darse una serie de factores que compensen el sacrificio que conlleva permanecer en el ‘gran circo’.

"Para estar en la Fórmula 1, renuncias a la familia, la vida y las amistades, por lo que tiene que valer la pena. Especialmente al final de mi carrera, quiero volver a luchar por algo importante", señaló Fernando Alonso.

Aston Martin sabe que si quiere tener más tiempo al ovetense a su lado debe darle un coche ganador, un coche con el que pueda competir no sólo con Ferrari y Mercedes, sino también con los Red Bull de Max Verstappen y ‘Checo’ Pérez. Y si puede ser ya esta misma temporada, comenzando por Imola dónde se espera una importante evolución del AMR23, mucho mejor.