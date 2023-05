Seis carreras y cinco podios. Y en Mónaco más cerca que nunca, con una pole que le birló Verstappen por centésimas y un segundo puesto el domingo, mejorando los cuatro terceros que había logrado previamente. La ilusión con Fernando Alonso va en aumento sabiendo que el mundial de Fórmula 1 no es cómo empieza sino cómo acaba.

A pesar de notar cierta frustración o celebración comedida en el box de Aston Martin al cruzar el ovetense la línea de meta en Mónaco, la hoja de ruta es a medio plazo. Al menos así lo deslizó el asturiano después de un nuevo podio.

Alonso se subió al cajón y alcanzó la número 103 en su carrera en la Fórmula 1. El quinto en seis carreras esta temporada y llevando a su equipo al siguiente escalón. Aunque todavía no es suficiente para ganar carreras o títulos, al menos en esta primera parte del Mundial de F1.

¿Tiene opciones Fernando Alonso de llevarse el Mundial?

"Un par de abandonos de Max o un problema mecánico como el que ha tenido Checo Pérez aquí, que no ha sumado puntos, y rápidamente recortas. Vamos a ser lo más constantes posibles, a hacer nuestro trabajo. Hoy el mejor resultado posible era segundo y fuimos segundos y eso es lo que mejor sabemos hacer", aseguró el piloto de Aston Martin al micrófono de DAZN tras la carrera en Mónaco.

Lo cierto es que Alonso en esas declaraciones también se acordó de las temporadas de Ferrari. Allí tanto en 2010 como en 2012 el asturiano tuvo opciones de llevarse el Mundial hasta el final, pese a que el Red Bull de Sebastian Vettel dominaba de forma similar a la nueva era Verstappen.

🗣️ @alo_oficial: "Igual no somos los más rápidos, pero tampoco lo éramos en 2010 ni en 2012 y llegamos con opciones"



"No pensamos demasiado en el Mundial, pero tampoco lo olvidamos"#MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/dDWOZP5lSo — DAZN España (@DAZN_ES) 28 de mayo de 2023

Evidentemente a estas alturas de la temporada es pronto para descartar a Alonso de la lucha por el título. Sobre todo por la regularidad que está mostrando en sus resultados y la esperanza de que sus rivales puedan tener un '0' en alguna carrera.

Más allá de eso con más de medio calendario de Fórmula 1 por celebrarse es lógico que Alonso no se descarte de ninguna lucha. Todo el mundo mira a las mejoras que cada escudería irá introduciendo para reducir la brecha con Red Bull, pero siempre es una moneda al aire.

Lo que queda claro es que Alonso hacía muchísimos años que no se veía en esta disposición tras la sexta carrera. El asturiano, que ha manifestado en más de una ocasión que no esperaban tanto rendimiento de forma inmediata, mira de reojo a la clasificación conocedor de que su oportunidad puede llegar. De hecho Alonso no ha empezado una temporada de Fórmula 1 tan bien desde los años del bicampeonato con Renault.

Eso sí por el momento el equipo tan solo piensa en ganar la primera carrera, que de paso sería el mejor resultado de Aston Martin en su corta historia reciente con estos colores. De hecho Mike Krack, además de señalar qué le deparará al futuro de los de Silverstone recordó que ese segundo puesto era la mejor carrera de la temporada para ellos.