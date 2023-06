Fernando Alonso no pudo pasar del séptimo puesto en Montmeló. Una cita para la que tenía muchas expectativas al venir de cinco podios de seis posibles y de ser segundo en Mónaco. El ovetense se vio lastrado por los daños a su fondo plano en la Q1 que le hicieron perder décimas claves en la clasificación y el domingo tardó en encontrar el ritmo suficiente para remontar.

Pero no hay preocupaciones. El 'Nano' resta importancia a un fin de semana menos bueno, donde Mercedes fue claramente superior a Aston Martin y por primera vez en lo que va de temporada metió a sus dos pilotos en el podio. La escudería alemana ha superado a la británica en la clasificación de constructores y tanto Hamilton como Russell se acercan a Alonso en la clasificación de pilotos.

Fernando Alonso amenazó con "machacar" a Mercedes en Canadá

El bicampeón del mundo no renuncia a más podios ni, por supuesto, a la victoria número 33 de su trayectoria deportiva. De hecho, en Montreal vendrá una nueva actualización del AMR23. "Han sumado más que nosotros y nos adelantan en el campeonato de constructores, pero le sacamos puntos a Ferrari, así que contento por un lado. En Canadá llevaremos más cosas y les machacaremos", bromeó tras la carrera en DAZN.

Esta amenaza demuestra que sigue confiando en el potencial de su coche. Con un rendimiento hasta ahora parejo el asturiano ha sido capaz de imponerse en la mayoría de los circuitos y Aston Martin tiene más horas de túnel de viento para seguir optimizando su monoplaza. Además, a partir de ahora se trabaja en mejores instalaciones por el traslado a la nueva fábrica de Silverstone.

Hamilton ve posible la 33 e incluso el tercer título

No se trata de una respuesta al reto de Fernando Alonso, ya que son declaraciones anteriores al Gran Premio de España. Sin embargo la entrevista de Lewis Hamilton con DAZN había pasado desapercibida hasta ahora y no tiene desperdicio. ¿Ve al ovetense ganando su tercer campeonato del mundo? "Potencialmente, sí", confesó el británico.

¿Ve a Fernando Alonso ganando otro Mundial? ¿Se ve de nuevo con él como compañero de equipo? ¿Ha soñado con ser piloto de Ferrari?@LewisHamilton responde a TODO en #DAZN#EspañaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/PJ59vlwczl — DAZN España (@DAZN_ES) 4 de junio de 2023

¿Y qué hay de volver a compartir equipo? El heptacampeón del mundo estaría dispuesto, aunque ve improbable que eso suceda: "Si se alinean las estrellas, por supuesto. Pero no creo que eso suceda. No tendría ningún problema, pero no creo que pase". En cuanto a los rumores de su posible fichaje por Ferrari, descartó que él tuviera el sueño de pilotar para los de Maranello a pesar de considerarse fan de la escudería. Lewis ve normal que surjan rumores pero no confirma ni descarta nada.