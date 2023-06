La Misión está funcionando. Más allá del primer fin de semana decepcionante del año en Montmeló, Fernando Alonso está superando todas las expectativas con su llegada a Aston Martin. Cinco podios, uno de los cuales pudo ser victoria en Mónaco, y una felicidad que no se le veía desde hace años.

Este fin de semana no tendrá opción de redimirse el ovetense, pero el que viene llega Canadá. Habrá importantes mejoras en el AMR23 y la ilusión es máxima. Si bien Red Bull es superior el 'Nano' sabe que siendo siempre el mejor del resto ganará el día que fallen Verstappen y Checo Pérez.

En Canadá le deben dinero por la venta de Kimoa

La llegada del Gran Circo al país de la hoja de arce coincide con la salida a la luz de una información que compromete el futuro económico de Fernando Alonso. Desde hace unos años el piloto mantiene otros negocios y el más conocido es Kimoa, su línea de ropa creada en 2017. En esta inversión no le va tan bien como en los circuitos.

En 2021, tras unos primeros años deficitarios con pérdidas de tres millones de euros, el ovetense vendió el 75% de la marca a House of Lithium. La empresa canadiense adquirió la mayoría accionarial a través de su filial Revolution Brands acordando que, además de mantener el 25%, Alonso seguiría siendo el embajador de la marca. Además, se comprometieron a abrir 50 puntos de venta en Norteamérica. Algo que no se ha cumplido.

Fernando Alonso, entre los afectados por los impagos

Según explica On Economía House of Lithium ha incumplido los pagos acordados hace dos años. Si bien no se conocen las cantidades pactadas sí se sabe que Andy DeFrancesco, propietario y CEO de la empresa canadiense, debe dinero a muchos de sus socios. Uno de los más afectados sería Alberto Fernández, director general de Kimoa y amigo de Alonso.

Otra empresa española afectada es Reby, una firma catalana de patinetes compartidos. Un año y medio después de comprarla por 100 millones de dólares, House of Lithium la ha liquidado tras ser demandada por los fundadores por impagos. Se acumulan los problemas económicos en Canadá, la próxima parada de la Fórmula 1.