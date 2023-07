El expiloto de Fórmula 1 Jaime Alguersuari fue el protagonista de una nueva entrega del podcast 'Locos Los Demás', un divertido y desenfadado espacio conducido por Rubén López que como afrima en la descripción del propio podcast: "Es un espacio de entrevistas a gente especial. De charlas entre personas que alguna vez en su vida han tenido que escuchar que están locas por ir a contracorriente. Que están locas por hacer cosas poco convencionales para perseguir sus sueños o, simplemente, por vivir la vida a su manera".

Su nula relación con Fernando Alonso

Jaime Alguersuari no defraudó e hizo un intenso repaso de sus vivencias en el circo de la Fórmula 1 con sorprendentes revelaciones. El expiloto, que coinicidió en la parrilla del Mundial con Fernando Alonso, reconoce que "nunca he tenido relación con él. Nunca me he llevado con él. Yo me llevo bien con todo el mundo, nunca he tenido problemas con nadie. Quiero lo mejor para España, hay dos pilotos españoles pero con uno me llevo bien (Carlos Sainz), tengo muchas coas en común, podemos hablar de la vida, de muchas cosas... pero con el otro (Alonso), no tengo relación".

La venganza que pensó Alguersuari contra Red Bull

Alguersuari no se corta tampoco al relatar cómo acabó su relación con Red Bull: "llegué a pensar en hacer algo muy loco, meterme en el box y empezar a romper material.Llegué a pensar: "cogería un fusil y me cargaría a éste, a éste y a éste".

Decisión polémica que lo echó de la F1

El expiloto aún le da vueltas a su salida de la Fórmula 1 y afirma que la polémica decisión no tuvo en cuenta sus capacidades como piloto "No hay ningún criterio deportivo, es un criterio puramente comercial y político". Pero lo que más le dolió fue "que dijeran que reemplazaban a los pilotos porque son muy buenos pero no son ganadores. Cuando luego pusieron a Riccardo tres años después con un coche más evolucionado que el mío e hizo menos puntos que yo. Eso me provocó una frustración que todavía siento hoy en día".

Violencia en el entorno de Verstappen

Alguersuari destaca también el difícil entorno en el que se formó Verstappen en Red Bul: "su obligación era ganar, a su alrededor nunca había felicidad. Si no ganaba, había violencia. Normalmente no funciona así, los grandes campeones no se forjan así, es la excepción que confirma la regla. En Red Bull el entorno que se ha generado siempre es el de exprimir al máximo