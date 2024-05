Sainz no aclara su futuro y es crítico con las sanciones: "No se entienden"

Carlos Sainz es protagonista este fin de semana en Imola por varios motivos: Corre con Ferrari ante los tifossi, sigue sin aclarar su destino en 2025, cuando abandone Maranello, y afronta el Gran Premio de Emilia Romagna después de recibir una sanción en la anterior cita de Miami, que le hizo caer de la cuarta a la quinta posición. Este jueves, a su llegada al Autódromo Enzo y Dino Ferrari, el piloto madrileño se ha referido a estos tres aspectos, especialmente a la polémica con los comisarios de la FIA.

"¿Novedades sobre mi futuro? Cuando lo sepa lo diré. Aún falta tiempo, las cosas no van muy rápido y no hay necesidad de apresurarse", ha respondido Sainz a la primera cuestión. Audi ya ha dicho que le espera, aunque sigue hablando con otros pilotos como 'plan B'. Y Carlos está atento a la evolución del mercado, poniendo su foco en el asiento que libera Hamilton en Mercedes y en la oportunidad de pilotar un Red Bull si surge la oportunidad.

[Consulta la clasificación del mundial de F1]

En cuanto a las expectativas de Ferrari en Imola, después de probar las evoluciones del SF-24 la pasada semana en su pista de Fiorano, Sainz ha reconocido que "este gran premio no podría llegar en mejor momento, venimos con el coche mejorado y vamos a tener tres sesiones de entrenamientos libres para encontrar la puesta a punto, porque no hay sprint".

Después del 'sorpasso' de McLaren, con victoria de Lando Norris en Miami, el piloto madrileño considera que en la cita estadounidense "el coche volvió a la normalidad después de los problemas en China y nos fue bien, tuvimos ritmo, aunque McLaren y Red Bull estaban un paso por delante. En esta pista esperamos que nos vaya bien y podamos dar un buen espectáculo a nuestros aficionados".

"Este es un circuito de la vieja escuela, de los que hacen afición, aunque creo que hay que realizar algunos trabajos en este tipo de pistas para que se pueda adelantar más. Aquí habría que analizar también la longitud del pit lane. Creo que este es uno de los tres mejores circuitos del mundo y donde se siente un F1 como nunca, sientes el coche cuando vas a tope. Me encanta venir aquí y a Mónaco", ha valorado Sainz.

El criterio en las sanciones

En Miami, Sainz se llevó una sanción por su lucha con Oscar Piastri. Intentó superar al australiano y perdió el control de su monoplaza, impactando con el McLaren. Sergio Pérez salió indemne de una acción similar en la salida porque su acción no generó ningún accidente. Al final de la carrera, Checo heredó el cuarto puesto tras el castigo a Sainz, que hoy ha querido poner énfasis en este tipo de agravios: "A veces los pilotos tampoco sabemos por qué nos sancionan, es difícil de entender. Checo perdió el control del coche y casi saca a dos pilotos de la pista, con lo que tuve que frenar para evitarle. No hubo consecuencias para él porque no hubo contacto, pero a mí me costó una buena parte de la carrera y no se le penalizó. Yo perdí un poco el control al adelantar a Oscar y él se quedó quince posiciones detrás y me penalizaron por eso".

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

"Sé que decimos que no miramos el resultado, pero aquí creo que hay un ejemplo que sí. Estoy seguro de que si no hubiera tenido que parar en boxes, no me habrían penalizado y es una pena porque es una pista donde era muy complicado adelantar y tuve que intentar una maniobra como esa. Checo no chocó con nadie y por eso evitó la penalización, entonces entiendo que la consecuencia es parte de la penalización y es algo que no entiendo ni estoy de acuerdo", ha argumentado Carlos.