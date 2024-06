Esteban Ocon raja de un Alpine que echa de menos a Fernando Alonso

La temporada de Esteban Ocon y de Alpine está siendo para olvidar. Tanto el galo como su compatriota Gasly llevan sólo un punto en el Mundial de Fórmula 1, rozando el ridículo casi carrera tras carrera. El coche no ayuda, está claro, pero cada vez queda más claro que el propio autonombrado líder de la escudería no es capaz de sacarle el más mínimo rendimiento a la máquina.

El curso pasado lograron 120 puntos, incluyendo dos podios milagrosos. Y, algo que no le gusta nada a Ocon, terminó por detrás de su compañero en la clasificación de pilotos. Esteban, que no es tan bueno como se pensaba sin tener un gran compañero que le abra paso y un equipo a su servicio, ha rajado de su propia escudería. "Ser el bueno de la F1 no siempre da sus frutos y eso me molesta mucho...", dijo tras la carrera.

El galo cruzó la línea de meta en décima posición, por detrás de su compañero de equipo: "Lo que pasó es que me pidieron que dejara pasar a Pierre, porque estaba a dos segundos del siguiente. Les dije que no era posible, el equipo me dijo otra vez que le dejara pasar, hice mi parte como jugador de equipo y he perdido la posición en la penúltima vuelta. No estoy contento con eso, porque hice una mejor carrera y debería haber quedado por delante". Igual ahora entiende un poco más a Fernando Alonso, uno de los mejores pilotos de la historia al que su propio equipo restó galones en favor de Ocon. Igual Esteban ni era ni es el bueno de la F1... en ningún sentido.

El futuro de Ocon en la F1

Aunque el francés esté siendo una de las decepciones del campeonato, todavía tiene algo de caché y escuderías menores estarían dispuestas a ponerle una oferta sobre la mesa. Haas, que va a cambiar sus dos volantes, ya le habría presentado una propuesta, pero Ocon está dando largas a la espera de que Audi le llame para su nuevo proyecto. Como espere mucho, le terminarán adelantando de nuevo. En cualquier caso, tendrá que esperar a que Carlos Sainz anuncie su próximo equipo, ya que éste sí que es el bueno de la F1 y se lo van a rifar. Audi, sin ir más lejos, sueña con el español desde hace tiempo.