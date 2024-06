Audi, Williams y ahora también Alpine pelean por Carlos Sainz

El Gran Premio de España celebrado este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya ha sido el último, de momento, para Carlos Sainz como piloto de Ferrari. Y también podría ser el último antes de conocer su próximo destino. Carlos dijo el jueves que anunciaría su decisión "muy, muy pronto" para centrarse en lo que le resta de temporada en Maranello y en un coche "que este año me permite pelear por victorias y podios". Fuentes cercanas al piloto sugieren que podría haber comunicado esta misma semana, martes o miércoles, antes del Gran Premio de Austria.

Pero en el paddock de Montmeló, donde Sainz tuvo que conformarse con un sexto puesto ante su afición, a nadie le pasó inadvertido un detalle. El viernes, Alpine confirmó el regreso de Flavio Briatore a la Fórmula 1, quince años después del 'Crashgate' de Singapur, para convertirse en el nuevo asesor ejecutivo de la escudería francesa.

El italiano, que impulsó la carrera de Fernando Alonso, le acompañó en sus dos títulos mundiales (2005 y 2006) y aun a día de hoy ejerce de manager del piloto asturiano, se puso ya manos a la obra en Barcelona y tras reunirse con Alonso, llamó al padre de Carlos Sainz al hospitality de Alpine. Allí se unió a la conversación el presidente del Grupo Renault, Luca de Meo para trasladarle al bicampeón de rallies y tetracampeón del Dakar una oferta para fichar a su hijo.

El jueves Carlos ya tenía tomada su decisión. Según las distintas versiones, se había decantado por la propuesta de Williams para ser el compañero de Álex Albon, ya renovado por dos temporadas. Otras fuentes aseguraban que finalmente Audi era el proyecto elegido. Y ahora se ha sumado a la puja Alpine.

¿Qué le ofrecen?

La realidad es que nadie, salvo el propio piloto y sus allegados, conocen su apuesta. "Las opciones que tengo no son ningún secreto, he escuchado los argumentos de unos y otros y ahora ha llegado la hora de decidir. Con las pistas que os he dado, creo que os podéis hacer una idea", advirtió Carlos en el Circuit. Para tratar de averiguar por dónde van los 'tiros', habría que imaginar los tres escenarios posibles.

AUDI:

La oferta de Audi es muy sólida y representa una oportunidad para que Sainz asuma un papel protagonista en un proyecto ambicioso. La relación de marca de los aros con la familia Sainz viene de lejos, después de que el padre de Carlos se embarcara en su innovador proyecto eléctrico a tres años en el Rally Dakar, que acabó en victoria el pasado enero.

De momento Audi tiene atado a Nico Hülkenberg y el director general de Sauber, Alessandro Alunni Bravi, que prepara la transición hasta la llegada de Audi a la parrilla en 2026, aseguró que "a todo el mundo le gustaría tener a Carlos a bordo. Es uno de los mejores pilotos y está disponible". Le han tentado con un elevado salario y el estatus de líder del equipo.

Al margen del factor económico, el constructor alemán acostumbra a involucrarse con las máximas garantías y una fuerte inversión en todas las competiciones que decide abordar, tal como se vio en el Dakar. Además, daría a Sainz un rol protagonista que nunca ha tenido en Ferrari, a la sombra de Leclerc. Pero también es una opción que exige 'sacrificios'. De aceptar, Carlos pasaría de pelear por podios en Maranello a pilotar en 2025 uno de los coches menos competitivos, el Sauber.

Y tampoco es probable que Audi gane nada más llegar, en 2026. El techo presupuestario de la F1 es una limitación, puesto que por mucho dinero que estén dispuestos a aportar los alemanes para crecer, el actual pacto de la Concordia firmado por los equipos no les permitirá sobrepasar el gasto pactado hasta 2027. En resumen, se trata de un plan a medio plazo que no termina de convencer a Sainz.

WILLIAMS

Como piloto que está en su mejor momento y que ha demostrado que puede luchar en igualdad de condiciones con los mejores, el primer deseo de Sainz obviamente, era encontrar un asiento ganador para 2025. Sin embargo, tendrá que esperar como mínimo dos temporadas para volver a optar a un 'grande'.

Las puertas de Red Bull se han cerrado con la renovación de Checo por dos años y Verstappen, con contrato hasta 2028, solo dejaría libre su asiento tras el cambio de reglamento de la F1 en 2026, si decidiera entrar en el juego de Mercedes y Toto Wolff, que no se ha cansado de 'tirarle el anzuelo' en los últimos meses. El austríaco, que además de copropietario de la escudería es manager de pilotos, ya frenó la negociación con Sainz para virar hacia su piloto Kimi Antonelli, de 17 años, que será el elegido.

En Williams puede que la situación actual no sea mucho mejor que la de Sauber, pero la estructura de Grove , respaldada por un fondo de capital, está en plena progresión. Su director James Vowles explicó en Imola que el actual FW46 tiene un sobrepeso importante y que eso es un lastre fácilmente recuperable para el futuro: "El coche de este año es unas cuatro décimas y media por vuelta más lento, por el sobrepeso", dijo , convencido de que rebajarlo es factible en las próximas carreras y pasar a ser más competitivos ya esta misma temporada

El fondo Dorilton Capital está dispuesto a invertir en la escudería y devolverle su antigua condición de equipo puntero e histórico. Y quizá prueba de ello es que Alex Albon, con ofertas sobre su mesa, se ha decantado por renovar a largo plazo.

Pero además y a diferencia de Audi, que quiere un compromiso mínimo por tres o cuatro años con Sainz, en Williams estarían dispuestos a incluir una cláusula en su contrato que le liberaría tras 2026 en caso de recibir una oferta de Mercedes, Red Bull o Ferrari.

ALPINE

En Alpine hay dos vacantes. La renovación de Pierre Gasly es muy su probable, pero no se ha confirmado todavía. Y la marcha de Esteban Ocon ya es oficial. El presidente Luca De Meo ha reiterado que Renault quiere mantener su escudería, pese a los constantes de rumores de venta o inversionista privados.

Mientras que hace unos meses la opción tenía poco a su favor, tras un difícil inicio de temporada que dejó a su A524 en las últimas posiciones de la tabla de constructores, las cosas han cambiado. En el Gran Premio de Españadel pasado fin de semana, sus dos pilotos, Gasly y Ocon, pasaron a la Q3 y terminaron noveno y décimo, respectivamente, superando incluso a Aston Martin. Es la segunda vez consecutiva que Alpine puntúa con sus dos pilotos, ya que también ocurrió en Canadá.

Sauber tiene su casillero a cero, mientras Williams suma dos puntos gracias al noveno puesto de Alex Albon en Mónaco. Alpine es el séptimo equipo, con 8 puntos. En 2026, con la nueva normativa de motores, Alpine podría renunciar al motor Renault y heredar el Mercedes que dejará libre Aston Martin con la llegada de Honda como proveedor.

En definitiva, si Carlos Sainz acaba decantándose por Audi o Williams, el anuncio será inminente, pero si entra a valorar la propuesta de Briatore y Alpine, podría demorarse aún algunos días.