El sorprendente movimiento en la Fórmula 1 que acerca a Carlos Sainz a Red Bull

En la Fórmula 1 nunca se puede dar nada por seguro. Ni en las carreras ni en los campeonatos y tampoco en el mercado de pilotos. Para la temporada 2025 se prevé un nuevo baile de equipos que va a dejar algunos de los movimientos más importantes de las últimas temporadas, como por ejemplo el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, que concede su asiento al británco en detrimento de Carlos Sainz.

A lo largo de las últimas semanas han empezado a cubrirse los huecos libres que se estaban generando para la próxima temporada. Hulkenberg firmó por Sauber, que pasará a llamarse Audi en 2026, Mclaren continúa igual, también Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll...

Mercedes, por su parte, es uno de los equipos que todavía no ha confirmado el sustituto de Hamilton. El favorito es Antonelli, perla de la escudería alemana con el que aún se tienen dudas debido a su juventud. Se rumoreó con la posibilidad de Carlos Sainz, pero parece que esa opción se ha desvanecido. Como también se desvaneció la de Red Bull después de que hace algunas semanas la escudería anunciara la renovación de Checo Pérez, confirmando así que a la pareja Verstappen-Pérez todavía le queda años de vida. O no...

Y es que en los últimos días un nuevo rumor sacude el paddock. Según informa el periodista Carlos Miquel, los últimos resultados del piloto mejicano no están causando para nada una buena impresión en Red Bull, que incluso podría estar replanteándose su despido. Checo, que conduce el mismo coche que el vigente tricampeón del mundo camino del cuarto título consecutivo, se ha quedado demasiadas veces fuera de Q3 en las clasificaciones y demasiadas veces por detrás de los Ferrari, Mercedes y Mclaren en carrera. Su rendimiento está muy por debajo del coche que conduce y necesita una reacción inmediata.

Helmut Marko junto a Checo Pérez / Red Bull

¿Puerta abierta para Carlos Sainz?

En caso de que Sergio Pérez no remonte el vuelo y Red Bull opte por despedirlo para la temporada que viene, el abanico de opciones para ser compañero de Max volvería a abrirse. Antes de que Checo firmara su continuidad, los nombres relacionados con la escudería del toro eran Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo y Carlos Sainz. La opción del español es evidentemente la más fiable. El madrileño es actualmente el piloto más rápido de las tres posibles opciones y en Ferrari ha demostrado que, si el coche lo permite, tiene el talento suficiente para ganar carreras.

Otras opciones

Si la puerta de Red Bull finalmente no se abre, Sainz tendrá que conformarse con las otras opciones que restan, que desde luego no son tan seductoras. Williams parece ahora la favorita para fichar al español, aunque el proyecto de Audi e incluso el equipo Alpine no están descartados.