Las opciones de Carlos Sainz para la próxima temporada de Fórmula 1 tras su podio en Austria

Con la presente temporada de Fórmula 1 en un punto de lo más interesante con la ascendente amenaza de Mclaren, sobre todo con Lando Norris, al trono de Max Verstappen, el mercado de pilotos y el baile de asientos de cara al año 2025 también atraviesa un momento álgido en las últimas semanas. El cambio de aires de Hulkenberg, la apuesta continuista de Aston Martín y, sobre todo, el fichaje de Hamilton por Ferrari en detrimento de Carlos Sainz, son los movimientos más sonados hasta el momento.

Entre los temas más interesantes por resolver queda quién ocupará el asiento de Mercedes para ser compañero de George Russell, para el que la joven promesa Antonelli es el favorito, y qué monoplaza conducirá Carlos Sainz, sin asiento a día de hoy para la próxima temporada, algo que parece anecdótico teniendo en cuenta que es un piloto con mucho mercado en el actual paddock.

Desde que Red Bull anunció la renovación de Checo Pérez, las principales opciones para el español son Williams, el emergente proyecto de Audi (actual Sauber) y Alpine, que fue el último equipo en sumarse a la pelea por hacerse con los servicios del piloto más codiciado del actual mercado.

Carlos Sainz, cerca de anuciar su próximo equipo. / SCUDERIA FERRARI

Williams era el equipo que parecía tener la 'pole' para fichar a Carlos, pero no se termina de concretar y la decisión final del todavía piloto de Ferrari se está demorando más de lo previsto. Una de las razones princiaples podría ser el nuevo rumor que recorre el paddock que afirma que Red Bull está muy descontento con Checo Pérez, hasta el punto de que incluso podría estar replanteándose rescindir su contrato.

Evidentemente, si la escudería austriaca decidiera finalmente echar por tierra el contrato que se firmó hace apenas unos meses, eso lo cambiaría todo para Carlos Sainz, que sería una de las opciones principales para el equipo del toro siempre que Verstappen no se negara a ello. Y es que no es secreto para nadie que al holandés no le gusta tener compañeros que puedan hacerle competencia.

En cualquier caso, si Red Bull decidiera apostar por Carlos y juntarlo con Max como ya sucedió en sus años de debut en Toro Rosso, Sainz tendría la oportunidad de pilotar el que a día de hoy es el coche más rápido de la parrilla, aunque eso signifique compartir garaje con Verstappen.

Las opciones más reales de Carlos Sainz para la próxima temporada

Aún así, el posible descontento de Red Bull con Checo, totalmente posible teniendo en cuenta que los resultados del mejicano esta temporada son nefastos, de momento es un rumor que no está confirmado. Por lo que las opciones más realistas para Sainz de cara al próximo Mundial siguen siendo Williams, el proyecto de Audi y Alpine. El madrileño ha dicho en varias ocasiones que su decisión no se iba a demorar mucho más tiempo, aunque de momento nada es oficial.