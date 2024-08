Red Bull se desangra; otro hombre clave abandona el equipo rumbo a Audi

Red Bull Racing está viviendo un momento muy crítico a nivel deportivo. El mal rendimiento de Sergio Pérez y la presunta implicación de Liberty Media, dueña de la F1, en el no despido del mexicano por posibles pérdidas en el GP de México han producido un terremoto en el 'Gran Circo'. Sin embargo, esta crisis se ha contagiado a nivel administrativo, pues, tras la salida del genio de la aerodinámica Adrian Newey, ahora tendrá que pasar otro mal trago.

Su director deportivo, Jonathan Wheatley, ha anunciado que abandonará la escudería de la bebida energética tras 18 años con ellos, prácticamente desde el comienzo de la exitosa andadura desde el año 2005. El mecánico británico disfrutará de una última temporada donde su equipo podría volver a ser campeón del mundo de constructores, incluso de pilotos. Junto a Adrian Newey, Wheatley dejará Red Bull rumbo a otro proyecto que, aunque no le vaya a dar alas desde el primer año, tendrá la ambición que otras escuderías no tienen.

Audi, el proyecto más ambicioso

Audi entrará oficialmente en la Formula 1 en el año 2026, justamente cuando se produce un nuevo cambio de reglamento, es decir, un cambio de normas del juego para hacer aún más emocionante este deporte.

Audi F1 / Formula 1

El hecho de que los motores vayan a tener una mayor parte de carácter eléctrico y la eliminación del MGU-H animó a la marca de los cuatro aros a entrar en la máxima categoría, sobre todo tras abandonar todas las competiciones en las que estaba para encararse única y exclusivamente en la F1.

Cabe recalcar que Jonathan Wheatley no ingresará directamente en el equipo que absorberá Audi, que actualmente sigue siendo Sauber, incluido el año 2025. Como de costumbre, para no tener los últimos datos, planos o visiones de futuro, el que será ex directivo de Red Bull pasará un periodo de 'gardering', es decir, no podrá estar vinculado a ningún equipo durante una temporada completa antes de ingresar a Audi y así mantener cierto secreto entre equipos y evitar un 'Spygate 2.0', pero en 2026.

"Ha sido una larga y satisfactoria relación con Jonathan de 18 años. Su contribución en seis títulos de constructores y siete de pilotos, primero como jefe de equipo y posteriormente como director deportivo será para siempre un hecho en la historia del equipo", dijo Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull.

Audi viene pisando fuerte, y eso que aún no es equipo oficial de Formula 1. Andreas Seidl, Jonathan Wheatley; quién más podría fichar por el proyecto más ambicioso de la última década.