Carlos Sainz, tras fichar por Williams: "Volveré a ganar en F1"

Carlos Sainz se quitó un enorme peso de encima tras anunciar su acuerdo con Williams para 2025 el pasado 29 de julio, el primer día de la pausa veraniega de la Fórmula 1. Este jueves ha vuelto al paddock de Zandvoort relajado y bronceado, después de sus vacaciones en Escocia y Mallorca y ha comentado en rueda de prensa sus expectativas de futuro con la escudería que dirige James Vowles el próximo año, pero también lo que espera en sus últimos diez grandes premios con Ferrari.

Para empezar, Sainz ha desgradado sus argumentos para decantarse por Williams, que ahora mismo es el penúltimo equipo de la parrilla: "Desde que empecé a hablar con ellos hace ya bastantes meses, me transmitieron mucha confianza. Son un equipo con mucha historia, han progresado mucho y están invirtiendo en tratar de llevar el equipo donde se merece en la Fórmula 1, con un liderazgo fuerte, como es el de James Vowles y un proyecto muy claro en mente. También muy buenos recuerdos de esa fase de recuperación en McLaren, donde creo que ayudé a mejorar, así que me dije: Me apetece irme a Williams e intentar hacer algo parecido a lo que hicimos en McLaren y ayudar a un equipo histórico como es Williams a volver a estar delante'".

Carlos demoró su decisión casi seis meses desde que se conoció que Lewis Hamilton le iba a sustituir en Ferrari en 2025. "Creo que esperar me benefició. Tomé la decisión en Spa, eso sí puedo decirlo. Cuanto más esperé, más datos tenía, más información tenía por parte de todos los equipos para tomar la decisión justa. Obviamente, también al principio se consideraron las opciones de Red Bull y Mercedes porque había que considerarlas, ya que una vez que te vas a un equipo como Ferrari, siempre miras a las opciones más competitivas. Pero una vez tuve bastante claro que las opciones más probables eran en los equipos que ya sabéis (Alpine, Audi o Williams), me tocó elegir. Y quise hacerlo antes del verano, porque era importante irme al parón con la mente relajada, después de una primera mitad de temporada realmente dura, compitiendo bajo presión en Ferrari y negociando mi futuro a la vez".

"¿Mercedes? Había esperado suficiente y tenía que velar por mis propios intereses, por mi propia carrera deportiva y tomar la decisión sin depender tampoco de terceras partes. Quería ser dueño de mi propio destino y no esperar más, habiendo esperado todo lo que esperé hasta agosto prácticamente".

Sainz se muestra "absolutamente convencido" de que este aparente paso atrás en Williams no es el final de su exitosa carrera: "Volveré a ganar en F1", asegura. "No sé si serán cinco, diez o quince años de carrera los que me quedan por delante, pero creo que en el futuro volveré a luchar por victorias y podios, que es el lugar al que creo que pertenezco. Ojalá sea lo antes posible y sea con Williams, porque ahora mismo es lo que más me motivara. Además todavía tengo margen de mejora como piloto y junto con mi experiencia y mis valores y lo que puedo aportar a Williams, creo que también podemos volver a estar delante".

Carlos asume que sus fans esperaban verle en un equipo puntero y que la opción de Williams no sea la que más les emociona en este momento: "Lo entiendo perfectamente, pero ¿qué quieren que le haga? Es algo que al final es la carrera deportiva de un piloto, de un individuo, de una persona que lleva ya nueve o diez años dejándose la piel en Fórmula 1 y dándolo todo por su país, su bandera y añadiendo tres victorias a España. ¿Quién lo hubiese dicho hace no solo diez años cuando llegué a Fórmula 1, pero incluso cuatro años en mi primer año con Ferrari, cuando estábamos tan lejos de las victorias? Y luego conseguimos hacer este equipo ganador también y ganar carreras juntos. Sé que no suena lo más excitante, pero lo importante no es como empieza, sino como acaba", advierte.