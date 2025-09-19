GP de Azerbaiyán F1 2025: Horarios y dónde ver en televisión la prueba de Bakú, con Alonso y Sainz

Tras una semana de parón, la Fórmula 1 vuelve a la acción, afronta el último tercio del calendario y pone fin al periplo europeo en Azerbaiyán. El vibrante circuito urbano de Bakú será escenario, del 19 al 21 de septiembre , del 17º gran premio de los 24 previstos esta temporada.

La diferencia horaria con Azerbaiyán (dos horas menos en España) hace que el programa de competición en Bakú sea distinto al habitual en otras pruebas continentales. El formato, sin carrera sprint, contempla dos tandas de ensayos libres el viernes, un tercer libre y clasificación el sábado, a partir de las 14:00 horas y carrera el domingo, desde las 13:00 horas.

Así va el Mundial

Oscar Piastri (McLaren) llega a Azerbaiyán como líder de la clasificación general y 31 puntos de ventaja sobre su compañero Lando Norris, después de que el británico le recortase tres puntos en Monza por una polémica una orden de equipo que no convenció demasiado al australiano.

En el GP de Italia el vigente campeón Max Verstappen completó un fin de semana redondo, con pole y victoria holgada ante los McLaren. Red Bull dio un paso adelante y espera confirmarlo también en el circuito callejero de Bakú, aunque la pelea por los títulos de pilotos y constructores ya es solo cosa de McLaren.

Gracias a su victoria, 'Mad Max' siguió extendiendo su ventaja con George Russell en la pelea por la tercera posición, pero sigue muy lejos de la batalla por el título cuando solo restan ocho grandes premios por disputarse.

Para los pilotos españoles, el fin de semana en Italia fue un 'calvario' . Fernando Alonso sufrió su cuarto abandono de 2025 por una rotura de la suspensión del Aston Martin y Carlos Sainz terminó fuera de los puntos tras un toque con Bearman. Ambos figuran 12º y 18º del Mundial, respectivamente.

Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán de F1 2025

Viernes 19 de septiembre

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 10:30 - 11:30 horas

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 14:00 - 15:00 horas

Sábado 20 de septiembre

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 10:30 - 11:30 horas

Clasificación: 14:00 horas

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 13:00 horas (51 vueltas)

¿Dónde ver en TV y online el GP de Azerbaiyán de F1 2025?

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 2025 se podrá ver en TV en la plataforma de DAZN F1 y en Movistar+.

Así es el circuito urbano de Bakú

Azerbaiyán es un país soberano de la región del Cáucaso, localizado entre Asia Occidental y Europa Oriental. El circuito que recorre las calles de Bakú promete espectáculo, con una mezcla de zonas anchas y abiertas y otras estrechas y reviradas. La larga recta principal es la meca del rebufo, antes de iniciar una pista sinuosa que serpentea entre las murallas medievales. Cualquier error aquí se paga caro.

Fue diseñado por el arquitecto Hermann Tilke avanza por algunas de las principales zonas turísticas de la ciudad, la plaza Azadliq, la Avenida Neftchilar, parte de la Casa de Gobierno y la Torre de la Doncella. Tiene una longitud de 6.003 kilómetros y cuenta con 20 curvas.

Sergio Pérez (2) es el piloto con más victorias en Bakú en las siete ediciones disputadas en este circuito y el último vencedor, en 2024, fue Oscar Piastri.