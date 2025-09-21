Alonso, muy resignado en Azerbaiyán: "Si salgo delante pasa de todo; si salgo detrás, no hay caos"

Fernando Alonso ha cerrado un fin de semana de sufrimiento extremo con Aston Martin en Bakú. El bicampeón español ha vuelto a terminar fuera de los puntos (15º), al igual que su compañero Lance Stroll (17º) y el equipo ha caído a la séptima posición del Mundial de constructores, superado por VisaRB.

Tras la carrera, el asturiano ha explicado la maniobra, al adelantarse en la salida, que le ha costado una sanción de cinco segundos. "Reaccioné al movimiento de Piastri y eso me condenó a salir también por delante del semáforo, pero bueno, esa penalización no cambiaba nada. Al final somos el último coche de la parrilla y ahí estábamos luchando con Alpine , hoy no teníamos el ritmo", ha resumido.

Después de la agitada clasificación del sábado, con récord histórico de seis banderas rojas, la carrera de este domingo no ha tenido la misma dosis de adrenalina, sin coches de seguridad ni incidentes, al margen del que ha protagonizado de inicio el líder del campeonato Oscar Piastri.

"Hoy no pasó nada, todo fue perfecto, no hubo más safety car, no hubo nada, es algo a lo que estoy acostumbrado. Cuando salgo delante pasa de todo y suelo acabar detrás y cuando salgo detrás y es un fin de semana en el que el coche no va muy bien como este, bueno... hacemos las 51 vueltas ahí en la parte trasera, intentando pensar ya en el siguiente, es lo que toca", ha lamentado Fernando a propósito de su mala suerte este año.

“Sabíamos que aquí íbamos a ser el último coche y también lo seremos en Las Vegas y en México. De las siete carreras que faltan, en tres ya sabemos que vamos a ser los últimos, intentamos pasarlas rápido y no dañar el coche, no poner al equipo en dificultades y pasarlas de puntillas", ha admitido Alonso con resignación.

La F1 afronta un pequeño parón de dos semanas hasta el GP de Singapur, un circuito urbano pero muy diferente al de Bakú, que puede ser más propicio para Aston Martin: “Hay pequeñas oportunidades, Hungría fue una, Zandvoort fue otra, por eso te fastidia tanto cuando en Zandvoort perdimos la oportunidad. Bearman saliendo desde el pitlane acabó quinto me parece y en Monza un circuito que en teoría nos iba mal, estábamos haciendo un pequeño milagro y se rompió la suspensión. Aquí, clasificamos el 11º , que no es la posición que nos tocaba y hoy se ha visto, así que bueno, disfrutamos cuando podemos hacerlo y cuando tienes que acabar donde el coche manda pues intentamos aguantar también", ha zanjado.