Fernando Alonso y su adiós a la Fórmula 1 en 2026: el final de una era legendaria

El gran ídolo de muchos seguidores de la Fórmula 1 está en el tramo final de su carrera deportiva en el gran circo. Fernando Alonso vive los últimos coletazos de su trayectoria en la Fórmula 1 con su futuro todavía en el aire. Por este motivo mucha gente se pregunta cuando llegará esa triste despedida: ¿será ese el año en que el asturiano decida retirarse de la Fórmula 1? Después de más de dos décadas al máximo nivel, el bicampeón del mundo sigue compitiendo con la misma garra, pero también con la serenidad de quien ya piensa en el futuro. En este artículo analizamos las pistas que ha dejado el propio Alonso sobre su continuidad, su papel dentro del equipo y qué podría pasar cuando llegue el nuevo reglamento de 2026. Todo apunta a que su decisión marcará una nueva etapa, tanto para él como para la F1.

Iván Carsí

¿Por qué 2026 es clave para Alonso?

El año 2026 de la Fórmula 1 debe ser un antes y un después en todos los sentidos. También, por supuesto, para Fernando Alonso. El asturiano terminará su contrato con Aston Martin al final de la temporada 2026. Este curso será de muchos cambios con la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico. Un año ilusionante también para Alonso y para Aston Martin, puesto que estrenarán su vínculo con Honda como motorista. Esto les permitirá no ser cliente de Mercedes, como en las últimas temporadas, para contar con un motorista propio.

Las expectativas son altas no solo por los campeonatos que ha conseguido la marca nipona con Red Bull Racing en las últimas temporadas, sino porque el arquitecto de esos F1 ahora trabaja con Aston Martin. El de 2026 será el primer monoplaza verde que haya nacido de las ideas de Adrian Newey. ¿Volverá a hacer magia otra vez? Eso espera Alonso y Aston Martin, que el equipo dé un salto cualitativo, aprovechando el cambio de normativa en los coches.

Así pues Alonso, sosegado, ha asegurado en más de una ocasión que tiene la espina clavada de volver a luchar por cosas grandes en la Fórmula 1. ¿Será el caso? Está claro que el asturiano está decidido a ver que ocurre a partir del año que viene para exprimir hasta la última gota de energía competitiva que le quede en la F1.

Alonso durante una sesión de entrenamiento con Aston Martin: la forma cuenta tanto como la experiencia / Associated Press/LaPresse / LAP

“Voy carrera a carrera”: su filosofía actual

Fernando Alonso poco a poco va preparando el terreno para su adiós a la Fórmula 1. No obstante en los últimos tiempos se le ha visto algo más reflexivo a la hora de hablar de su futuro y ha adoptado una postura 'Cholesca', sí, como Diego Simeone, en lugar de "partido a partido", el asturiano va "carrera a carrera".

Alonso cumplirá 45 años en la próxima temporada de F1 2026. Una edad que está lejos de los estándares habituales a la que se retira un piloto de Fórmula 1, pero Alonso sigue siendo competitivo. Prueba de ello son los buenos resultados que está logrando con el Aston Martin en 2025, un coche, que en algunos trazados está en el fondo de la parrilla.

Así pues el bicampeón del mundo de Fórmula 1 se limita a ser realista y vivir al día a la espera de ver qué material tiene en 2026 y si la motivación perdura como hasta ahora: “No quiero seguir si no soy feliz en el paddock.”

“Con Adrian Newey junto al asturiano, surge la ilusión de competir al máximo nivel hasta 2026 y quizá más allá / Aston Martin F1 Team

Escenarios posibles: se retira, se queda, cambia de rol

Pronosticar el futuro deportivo de Fernando Alonso a estas alturas es bien complicado. Por todos sus seguidores es de sobra conocido que el piloto asturiano puede poner el punto y final a su carrera en la Fórmula 1 en 2026, pero no deportivamente. Alonso siempre ha tenido en mente otros proyectos como ya demostró durante su parón de dos años en 2018.

Aunque en los últimos tiempos ha reconocido que la idea de la Indy 500 le genera menos ilusión, otras carreras como el Mundial de Resistencia con las 24 horas de Le Mans por ejemplo, formando equipo con Max Verstappen sería atractivo para él, pese a que ya sabe lo que es conquistar el mundial y la carrera.

Por otro lado también está la opción de volver a intentar el Dakar. En su primera y única participación se mostró muy rápido en ciertas etapas, aunque le faltara adaptación total a los rallies. En los últimos días, su copiloto y campeón del Dakar de motos en cinco ocasiones, Marc Coma ya ha dicho que le espera con los brazos abiertos: "Alonso me tiene para ayudarle en lo que sea"

Por último estaría la opción de seguir en la Fórmula 1 como piloto. Sin saber todavía cómo se va a desenvolver el Aston Martin de Newey en la F1 2026, ya hay muchos rumores que apuntan a que el asiento de Alonso podría ser para Max Verstappen en 2027. Sería un gran cambio de efecto en el que el neerlandés volvería con Newey, estaría muy bien pagado, en el equipo del futuro y también de reencuentro con Honda, un motor que conoce a la perfección. Sería un golpe de efecto para la escudería verde, ya que perdería a un campeón del mundo pero lograría a otro.

No obstante este movimiento depende de que Red Bull entre de malas maneras al nuevo reglamento técnico y Aston Martin todo lo contrario. Alonso disfrutaría de un año de éxitos con Aston Martin y le dejaría el coche preparado a Max. Un cambio que podría llevar a Alonso a las oficinas o a ser parte técnica del equipo, algo que ha dejado entrever también en alguna de sus últimas intervenciones.

Al final, nadie conoce el futuro de Alonso mejor que él. Lo ha demostrado con sus decisiones pasadas: se fue cuando quiso, volvió cuando quiso y siempre encontró motivación donde otros solo veían riesgo. Y la verdad, sea dentro o fuera del cockpit, la F1 sin Alonso no será lo mismo.