Aston Martin anuncia al nuevo 'sustituto' de Fernando Alonso

La temporada de Fórmula 1 todavía no ha terminado, pero el mercado de pilotos en el resto de categorías ya se está moviendo. Los jóvenes talentos de la Fórmula 2 y de la Fórmula 3 se buscan un asiento para la próxima temporada. Aunque en la F2 resten todavía dos carreras para finalizar el campeonato 2025, ya van surgiendo noticias de cara a 2026. Unos movimientos que también afectan a la Fórmula 1 y, en concreto, a Aston Martin y a Fernando Alonso.

Uno de los primeros en anunciar su futuro en el motor ha sido el español Pepe Martí. El barcelonés arranca su andadura en la Fórmula E esta semana en los test en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Martí abandona la estructura de Campos Racing en la F2 para saltar a la categoría eléctrica con Cupra Kiro.

Pepe Martí en el podio de Hungaroring / F2

Otro que tiene destino, no oficial, pero sí vox populi es Arvin Lindblad. El que ha sido compañero de Pepe Martí este curso en Campos Racing parece que sí ha logrado el visto bueno de Helmut Marko para seguir en la estructura juvenil de Red Bull. Si nada cambia, en las próximas semanas podría ser confirmado como piloto titular en RB Visa Cash App junto a Liam Lawson, pensando en el ascenso de Isack Hadjar a Red Bull con Max Verstappen.

Estos movimientos anticipan lo que puede pasar en la Fórmula 1, incluso parece raro que el actual líder de la F2, Leonardo Fornaroli todavía no se haya comprometido con ningún equipo de F1. No obstante, de cara a la parrilla de F1 2026, Aston Martin sí ha movido ficha en las últimas horas.

El nuevo sustituto de Fernando Alonso en Aston Martin

La escudería verde ha anunciado el ascenso de un nuevo piloto para sustituir a Fernando Alonso. Aston Martin ha confirmado que Jak Crawford será el tercer piloto de la escudería para la temporada de Fórmula 1 2026.

El estadounidense se está jugando el título de Fórmula 2 con Fornaroli a falta de dos carreras. Crawford ha ganado cuatro carreras esta temporada y ha sumado ocho podios en su tercer año en la categoría. Crawford dio otro pasito más hacia la Fórmula 1 durante el pasado GP de México, donde probó el AMR25 en los Libres 1.

Su pasaporte también ayudará en la expansión que Liberty Media quiere para la Fórmula 1 en Estados Unidos, donde ya hay tres grandes premios (COTA, Las Vegas y Miami).

Aston Martin dice adiós a Drugovich

Felipe Drugovich cierra momentáneamente la puerta de la Fórmula 1. El talentoso piloto brasileño no ha tenido ninguna oportunidad con Aston Martin, ni en ninguna otra categoría. El que fuera campeón de la F2 en 2022 se ha limitado a probar y a participar en algunas sesiones de libres con el Aston Martin.

Drugovich, como ya hiciera otro campeón de F2 como Theo Pourchaire, mira más allá de la Fórmula 1 y competirá en 2026 en la Fórmula E con el prestigioso equipo Andretti. Precisamente Andretti entrará en la F1 con Cadillac el próximo curso, quién sabe si Drugovich tendrá una oportunidad en el futuro, porque desde luego, la ha merecido por delante de otros nombres como Logan Sargeant o incluso Oliver Bearman.