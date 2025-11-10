Newey frena el optimismo de Alonso y Aston Martin para 2026

La temporada de Fórmula 1 2025 está a punto de terminar. Aunque todavía quedan tres grandes premios por delante y la lucha por el título está encendida entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, gran parte de la parrilla ya mira hacia 2026.

La temporada de Fórmula 1 2026 promete ser histórica, pero no por la igualdad o por los resultados que puedan darse, sino por lo que supone la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico de la FIA. Las escuderías deberán acertar con los diseños y aprovechar alguna ventaja inicial en esta venta que se inicia en la F1 con la llegada de 2026.

Casi todos los equipos, a excepción quizá de Mclaren, ahora que vive su momento más álgido de este ciclo con dos títulos de constructores consecutivos tras muchos años, están ansiosos de que llegue 2026 para dar un salto hacia adelante. Lógico, nadie quiere irse al final de la parrilla.

Lando Norris, al volante del McLaren en Brasil / McLaren

Entre ellos está Fernando Alonso y Aston Martin, evidentemente. El piloto asturiano quema los últimos cartuchos sino el último que le queda en la Fórmula 1. Alonso quiere volver a sentir cosas encima de un monoplaza que luche por las victorias, más allá del título. El bicampeón quiere irse con un buen sabor de boca de la categoría todo y que su retirada parece previsible para el final de la temporada de F1 2026.

Aston Martin ha puesto toda la carne en el asador para lograr ser un equipo campeón. Lawrence Stroll ha invertido mucho dinero en la nueva mega factoría de la escudería y en fichajes humanos estratégicos como, sin lugar a dudas, son las llegadas de Andy Cowell y de Adrian Newey. Con ellos aspiran a que en 2026 la cosa sea mejor.

Fernando Alonso, en el circuito de Interlagos. / AFP7 vía Europa Press

Newey rebaja las expectativas de Aston Martin para 2026

Durante los últimos meses hemos visto cómo desde Aston Martin han publicado una y otra vez cómo estaba siendo la adaptación del ‘gurú’ Adrian Newey. De hecho Alonso y cualquier protagonista de la escudería siempre ha hablado de que el diseñador lleva tiempo centrado en el F1 de 2026. Habitualmente Newey no suele tocar en hueso y acierta, pero en este mundo tan competitivo, nada está nunca asegurado.

Sin embargo las últimas palabras de Adrian Newey han rebajado las expectativas sobre Aston Martin, Alonso y 2026 y centra sus miras más hacia adelante. Newey explica que ha tenido un dèja vú con su etapa inicial en Red Bull en su llegada a Aston Martin.

"El equipo no tenía confianza y pensaba que nunca podría ganar porque venían de perder en Jaguar. Cuando dejas de creer, aparecen la complacencia, la pereza, el vicio de culpar a los demás", confiesa Newey sobre ese año 2007 y las similitudes de cara a 2026 en el podcast James Allen on F1 y recogido por Motorpasión.com

Newey explica que “no saben” cómo van los progresos de Aston Martin de cara a 2026 y suelta una frase casi lapidaria: "En general los mismos equipos tienden a permanecer en la cima".

Lo cierto es que además Aston Martin ha acometido una nueva reestructuración interna con entradas y salidas en la plantilla. Esto en el corto plazo supone un nuevo periodo de adaptación, algo que no augura un éxito repentino de Aston Martin y de Alonso. ¿O sí? En unos meses empezará a desvelarse el misterio.