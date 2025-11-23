La ironía de Alonso: "Quedan dos carreras de celebración porque no pilotaré más este coche"

El sábado Fernando Alonso aprovechó su oportunidad en condiciones de agua para firmar una meritoria séptima plaza en clasificación. Avisó que en seco, la carrera sería otra historia. En Aston Martin sabían de antemano que iban a sufrir en el Strip de Las Vegas, un circuito de largas rectas y curvas lentas nada propicio. Y este domingo, las previsiones se han confirmado, Alonso se ha marchado sin puntos (13º) y ha reconocido que su única motivación a estas alturas es despedirse del AMR25.

“Ha sido una carrera solitaria y aburrida, al menos desde nuestra perspectiva, perdimos posiciones, no hubo acción y no tenía nada que hacer, sin ritmo. Ya se vio el viernes en los entrenamientos libres. Más allá de la clasificación en lluvia, no fuimos lo suficientemente rápidos para merecer los puntos aquí. Éramos lentos en velocidad punta y era complicado pelear", ha resumido.

[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]

"Sabíamos que iba a ser uno de los peores fines de semana para nosotros y que después de la qualy en agua, en Las Vegas no íbamos a ir mágicamente rápidos en carrera. Se hizo buena estrategia, se anticipó mucho la parada, pero faltaba velocidad punta”, analizó.

Alonso le queda como consuelo su doble adelantamiento a Yuki Tsunoda y Franco Colapinto: "Al menos lo han puesto en televisión", ha bromeado. “Solo recuerdo un buen adelantamiento. Pero si dicen que ha sido bueno, me alegro que la gente viese en la tele que pasé a uno. Quizá sea el único que hice en toda la carrera, porque no hice casi nada”, ha insistido.

Ahora la F1 pone rumbo a Qatar: “Esperemos ir mejor, pero somos realistas. Llevamos varias carreras sin sumar puntos de forma merecida, creo que Singapur fue la última por mérito propio, así que a ir a Qatar y creer que estaremos entre los seis primeros es ilógico”, ha subrayado.

“Este está siendo un año muy complicado, estamos centrados en 2026”, ha recordado Alonso, que ha tirado de ironía: "Quedan dos carreras, serán de celebración porque no pilotaré más este coche", ha lanzado. "En Qatar debemos vigilar el sprint y en Abu Dhabi habrá más celebración".

Crítico con Las Vegas

Tras la carrera y en declaraciones que publica AS, Alonso se ha mostrado muy crítico con el Strip de Las Vegas, que no considera seguro: "El circuito es divertido, porque es de alta velocidad. Pero el tipo de asfalto no cumple con los estándares de la Fórmula 1. Es demasiado deslizante, no podemos llevar los neumáticos a la temperatura adecuada, no hay agarre y está extremadamente bacheado. En el límite de ser inseguro correr. Para el futuro hay que hablar con la FIA sobre si esto es aceptable o no para los próximos años”, ha advertido el asturiano.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

”Luego, la posición en el calendario, si soy sincero, es difícil para nosotros. Es difícil venir con la diferencia horaria y lo lejos que está de Europa. Hicimos Brasil hace dos semanas y ahora vamos directos a Qatar con 17 horas de avión y 13 horas de diferencia horaria. No creo que ningún otro deporte en el mundo lo aceptara. El circuito está bien, pero el asfalto y la posición en el calendario están al límite”, sentenció el bicampeón.