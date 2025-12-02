El piloto Daniel Kelleher, nuevo talento para el Campos Racing

Campos Racing, campeona del mundo de F3 en 2025, completa su equipo de la temporada 2026 de la F4 Spain con el fichaje de una de las grandes promesas del karting, el irlandés Daniel Kelleher. Con apenas 15 años, estará al volante de uno de sus monoplazas Tatuus, uniéndose así a Jacob Micallef y Luna Fluxá, que también competirán bajo el nombre de Campos Racing; mientras, Vivek Kanthan, cuya confirmación se ha producido recientemente, lo hará con los colores de Griffin Core by Campos.

Kelleher nació en la localidad irlandesa de Mogeely (Cork) y tiene apenas 15 años. Desde que se inició en el karting en 2019, Kelleher emergió como un piloto de enorme talento y de grandes perspectivas para el futuro. Después de tomar parte en la IAME International Final en Le Mans en su temporada de debut, la joven promesa irlandesa fue subcampeona en la IAME Warriors Final de X30 Mini celebrada en Adria en 2021, mismo resultado que repetiría de nuevo al año siguiente. En ese 2022 también se proclamó vencedor de las IAME Euro Series en Zuera escalando posteriormente a categorías superiores como X30 Junior y OK-Junior.

En este 2025 se ha despedido del karting firmando resultados verdaderamente soberbios: ganador del Champions of the future celebrado en Kristianstad, y segundo y tercero en la misma competición en las pruebas celebradas en Viterbo y Rodby respectivamente encuadrado en la categoría OK. Además, también ha obtenido destacadas participaciones tanto en el mundial como en el europeo. En definitiva, unos sobresalientes resultados que pavimentan el salto lógico a las competiciones de monoplazas de cara al próximo año.

Daniel Kelleher, a la derecha, tras una de las pruebas del FIA Karting World Championship. / fiakarting.com

Adrián Campos (Team Principal de Campos Racing)

El Team Principal del Campos Racing, Adrián Campos, destaca tras su fichaje que "se trata de un jovencísimo talento que ha demostrado una enorme valía en las competiciones y categorías más difíciles del karting. Llega en el momento idóneo de su formación para convertirse en piloto de monoplazas y, en este sentido, el campeonato de F4 Spain es el escenario ideal. Estamos ya trabajando todos juntos en nuestra sede para que dicha transición del karting al monoplaza sea lo más suave y efectiva posible y que podamos conseguir los mejores resultados posibles ya en 2026".

Daniel Kelleher (Piloto de Campos Racing en F4 Spain)

El joven piloto, por su parte, añadió que"es un privilegio poder dar este paso significativo en mi carrera deportiva y pasar a formar parte de Campos Racing en F4 Spain. Quiero agradecer la confianza que el equipo ha depositado en mí, y que ha facilitado que este sueño se haga realidad. Campos Racing es un equipo con una exitosa trayectoria y estoy totalmente enfocado en poder aprender de ellos cuanto me sea posible y dar lo mejor de mí para comenzar este nuevo capítulo en mi vida.”