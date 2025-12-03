Carmen Jordá, vuelta a la F1 Academy y proyecto de película de animación sobre su vida

La expiloto valenciana Carmen Jordá se ha embarcado en un doble proyecto relacionado con el automovilismo, ya que por un lado liderará el proyecto femenino de BWT Alpine Formula One Team dentro de F1 Academy y, por otro, será la protagonista de un largometraje de animación ambientado en el mundo del automovilismo femenino bajo el nombre de 'Carmen' tras un acuerdo con Zag, el estudio detrás de la exitosa franquicia 'Miraculous: Las aventuras de Ladybug y Cat Noir'.

La de Alcoi, que ya fue piloto de desarrollo de Lotus y Renault en Fórmula 1, compitió durante tres temporadas en la GP3, actual F3 y a lo largo de su carrera lo hizo también en diferentes campeonatos como Indy Lights y Le Mans Series.

Tras hacerse oficial su nueva responsabilidad en Alpine, destacó que "estoy muy feliz de volver a la Fórmula 1 con Alpine, que fue mi equipo y donde todo empezó para mí. Regreso a una etapa muy diferente, liderando el proyecto femenino dentro del equipo, un reto precioso que afronto con ilusión y gratitud por todo el apoyo que he recibido", apuntó en un comunicado.

Carmen Jordá, en la presentación del acuerdo con Alpine y Qatar Airways. / Alpine Cars

A ello añadió que "creo firmemente que nos espera una gran temporada el próximo año. Este regreso a Enstone es un momento muy especial en mi vida y refleja el enorme compromiso que el equipo y Qatar Airways están demostrando con el talento, la igualdad y el futuro de las mujeres en el automovilismo", agregó la valenciana.

Cabe recordar que Liberty Media impulsó años atrás la creación de un campeonato exclusivamente femenino en el que además de la actual presencia de Carmen Jordá, en los últimos años participaron las dos mejores pilotos valencianas de la actualidad, Nerea Martí y una Marta García que ganó el campeonato en 2023.

Una historia de película

Pero al margen de su nueva responsabilidad en la F1 Academy, Carmen Jordá será también protagonista en el cine, con el largometraje de animación 'Carmen', inspirado en su vida y en su carrera deportiva y del que se prevé también una serie animada y un programa de licencias y productos, tal y como adelantó 'Variety'.

Jeremy Zag, cofundador y director ejecutivo del prestigioso estudio 'ZAG', destaca al respecto que "cuando conocí a Carmen, su trayectoria y perseverancia me impresionaron e inspiraron. Me entusiasma dejar que su historia personal nos guíe mientras imaginamos al nuevo héroe del futuro".

Carmen Jordá, en la gala de los Premios Laureus de 2023. / TERESA SUAREZ / EFE

La propia Carmen Jordá se refiere al proyecto cinematográfico señalando que "las carreras han moldeado mi vida, y asociarme con ZAG significa convertir mi pasión en una historia que pueda inspirar a millones de jóvenes de todo el mundo. Quiero que sepan que pueden soñar en grande, luchar con todas sus fuerzas y conquistar su lugar en la pista, tal como yo lo hice".

El cineasta Michael Gracey, otro de los líderes del proyecto, añadió que "la trayectoria de Carmen es una de resiliencia y una confianza inquebrantable en sí misma, incluso frente a limitaciones abrumadoras”, dijo Gracey. “Su valentía y ambición son cualidades de verdaderos héroes, y es un privilegio dejarla guiar nuestra narrativa y, con suerte, inspirar a una nueva generación".

Precedente en el cine

Años atrás, la propia Carmen Jordá ya tuvo un primer contacto con el cine al poner la voz a APB, uno de los coches que participa en la carrera Thunder Hollow de la exitosa película Cars 3'.