En la Fórmula 1 ya avisan con el equipo revelación de 2026: "Hay que tener cuidado"

La temporada 2025 de Fórmula 1 está a una carrera de terminar y el nombre del nuevo campeón del mundo está todavía en el aire. McLaren parecía tenerlo hecho, bien con Piastri, que dominó la primera parte de la temporada, o bien con Norris, que lleva varias carreras siendo líder del Mundial.

Pero el equipo inglés, tal como ocurrió en la temporada 2007 que tanto está en la memoria de los españoles, está dando una lección de cómo no manejar una ventaja tan grande en un campeonato, dándole la oportunidad a un animal competitivo como Verstappen de sumarse a la fiesta. De hecho, a falta de la última prueba en Abu Dhabi, el neerlandés está a 12 puntos del líder, Norris. Piastri lo tiene algo más difícil porque está a 16 puntos de su compañero.

McLaren driver Oscar Piastri of Australia leads ahead of Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands during the Qatar Formula One Grand Prix, in Lusail, Qatar, Sunday, Nov. 30, 2025.(AP Photo/Fatima Shbair) Associate Press/ LaPresse Only Italy and Spain. EDITORIAL USE ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Y mientras tanto, a los que ni les va ni les viene el actual Mundial ya están pensando en la próxima temporada, que llega además con nuevo reglamento y todo lo que ello implica: nuevos equipos, incertidumbre en rendimientos, posibles caídas y posibles revelaciones.

¿Última oportunidad para Alonso?

Entre el público español sigue el sueño de que el equipo revelación de la 'nueva era' sea Aston Martin y que Fernando Alonso tenga la oportunidad de, por lo menos, lograr la victoria número 33 de su carrera. Cuando entra en vigor un nuevo reglamento los cambios más grandes son posibles, y algunos rumorean con que la escudería inglesa será mucho mejor con Adrian Newey.

Fernando Alonso, en el box / Zak Mauger/Aston Martin F1 Team

Ojo con Carlos Sainz y Williams

Pero Aston Martin no es el único equipo que está en la terna por dar la campanda en los próximos años. Desde la Fórmula 1 hay voces autorizadas que avisan con otra escudería: Williams. El expiloto Juan Pablo Montoya, comentarista de F1 en televisión, advirtió tras el GP de Catar sobre el posible crecimiento de la también escudería británica: "Están abiertos a cambiar cualquier cosa y a trabajar junto y el equipo y la forma en la que James, lo ha construido... todo está al nivel de Mercedes".

"Todo tiene que estar perfecto. Las posiciones correctas, las ejecuciones correctas, como todo lo que hacen. Si tienen un coche competitivo el año que viene, hay que tener cuidado con Williams", añade.

Carlos Sainz, en el podio de Qatar / ALI HAIDER

Carlos Sainz, clave

Además, Montoya destaca el papel de Sainz, que ha firmado dos podios esta temporada, como una de las claves por las que Williams puede soñar: "Como podemos ver, James Vowles entendió que iba a llevar tiempo. Él lo entendió y el equipo también y estaban tan emocionados de tenerlo (a Sainz) en el equipo que sabían que era una ventaja".

Ventaja del motor Mercedes

Una de las ventajas con las que podría partir Williams puede estar en la motorización. Según varios rumores que han salido en las últimas horas del paddock, el motor mercedes, el que lleva Williams, sería el que mejor y más adelantado tiene el trabajo respecto a la nueva temporada, mientras que Honda, Ferrari, Renault y Audi se estarían encontrando con más problemas