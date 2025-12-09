Así ha sido la primera jornada de entrenamientos postemporada de la Fórmula 1

El estadounidense Jak Crawford, piloto de F2 y al volante de un Aston Martin, lideró este martes la tabla de tiempos de las pruebas de postemporada del Mundial de Fórmula 1 en Abu Dabi, por delante de otros dos jóvenes: el estonio Paul Aron (Kick Sauber) y el británico Luke Browning (Williams).

Dos días después de la final de la temporada 2025, los diez equipos volvieron a la acción en el circuito Yas Marina para una sesión de pruebas, en colaboración con el proveedor de neumáticos de F1 Pirelli, con una mezcla de pilotos habituales y novatos al volante de cada escudería, informa la web del Mundial.

Lando Norris estrenó título

Entre los que regresaron a la pista se encontraba el nuevo campeón del mundo, Lando Norris. El británico lució un casco deslumbrante al unirse a su compañero de equipo, el australiano, Oscar Piastri y al piloto reserva de McLaren, el mexicano Pato O'Ward, agrega f1.com.

Norris lució nuevo casco / www.formula1.com/

También debutaron en sus nuevos equipos el francés Isack Hadjar y el británico-sueco Arvid Lindblad, el primero con Red Bull mientras se prepara para convertirse en compañero de equipo del tetracampeòn neerlandés Max Verstappen en 2026; el segundo, su sustituto en Racing Bulls, acumuló algunos kilómetros antes de su debut a tiempo completo en F1.

25 pilotos

Un total de 25 pilotos participaron en la prueba, y algunos equipos optaron por correr con tres coches, entre ellos Haas, cuyo piloto reserva, el japonés Ryo Hirakawa, causó la única bandera roja de la sesión durante la mañana tras salirse en la curva 1, relata la web del campeonato.

El mayor número de vueltas lo firmó el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, con 157. El francés Esteban Ocon, por su parte, registró el menor número para Haas, con sólo 4 por un problema en el motor.

En cuanto a los tiempos marcados, fue el piloto estadounidense Crawford, que terminó la temporada 2025 de Fórmula 2 como subcampeón detrás del italiano Leonardo Fornaroli, quien logró la vuelta más rápida con 1:23.766.

A solo 81 milésimas de segundo acabó Paul Aron, piloto reserva de Alpine pero que durante la prueba pilotó un Kick Sauber, ya que ambos equipos llegaron a un acuerdo a principios de año para compartir sus servicios.

El tercero fue Browning, en su última salida con Williams tras haber participado anteriormente en cuatro sesiones de entrenamientos libres 1.

Justo detrás, en cuarta posición, se situó el piloto reserva de Mercedes, Fred Vesti, que completó 145 vueltas, mientras que Ayumu Iwasa fue quinto con el Red Bull.

Antonelli, O'Ward y Hirakawa fueron los siguientes en la clasificación, con el suco-bosnio Dino Beganovic, de la F2, noveno con Ferrari, por delante de Piastri, que completó los diez primeros puestos.

dep/sab

EFE

09/12/2025 17:11:43