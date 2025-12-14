Honda da alas a Alonso: "Tenemos el potencial para triunfar en 2026, 2027, 2028 y más allá"

Si por algo destacan los millones de 'fans' de Fernando Alonso que hay alrededor del mundo es por ser fieles seguidores del piloto asturiano. Tras dos últimas temporadas un tanto decepcionantes en Aston Martin, en 2026, con el nuevo reglamento llega una nueva asociación en la escudería de Silverstone. A partir de la próxima temporada, Mercedes dejará de ser el suministrador de motores de Aston Martin, que se ha aliado con Honda.

Temporada de cambios

A ese 'cóctel' hay que añadirle la figura de Adrian Newey. El ingeniero británico es el más reputado de todo 'El Gran Circo', pues ha ganado campeonatos de todos los colores con diversas escuderías. Ahora, se ha convertido en el nuevo jefe de equipo de Aston Martin en su deseo de resurgir a la escudería y de trabajar junto a Fernando Alonso.

A poco menos de tres meses para que dé comienzo la nueva temporada, Honda se ha mostrado optimista respecto al futuro. Aston Martin publicó en su página web una entrevista con Koji Watanabe, CEO de Honda Racing, en la que el nipón da detalles sobre su relación con los británicos para los próximos cursos. "Necesitamos asegurarnos que mantenemos los valores que nos hemos propuesto y que alcanzamos nuestros objetivos", empieza Watanabe.

Adrian Newey pone su genio al servicio de Aston Martin y Fernando Alonso / Aston Martin F1 Team

El objetivo de Honda y Aston Martin

El directivo japonés muestra enseguida cuál es la ambición de la marca asegurando que "el objetivo es ganar el Mundial", no obstante, trata de rebajar la expectación al decir que "no se puede predecir el estado de los competidores". Por su parte, el ejecutivo nipón siente que las cosas están yendo bien durante este inicio de alianza con Aston Martin. "La definición de éxito es asegurar que la asociación que hemos creado esté funcionando como se planeó", indica.

Watanabe, conocedor de la gran complejidad del mundo de la Fórmula 1, señala que es "un negocio cruel y, a veces, si los resultados no son lo que esperas, es difícil mejorar". Sin embargo, no oculta que su deseo es llegar a los más alto próximamente: "Si a esto le sumamos las habilidades de desarrollo de Honda y su capacidad para proporcionar motores ganadores... Tenemos el potencial para triunfar en la F1 en 2026, en 2027, 2028 y más allá. Estamos en vísperas de algo muy especial", confirma.