Flavio Briatore creyó en Fernando Alonso: "Sabía que cuando se subiera al coche marcaría la diferencia"

DAZN estrena un documental original que celebra el vigésimo aniversario de uno de los momentos más determinantes de la historia del deporte español, el Mundial de Formula 1 de 2005, la temporada en la que Fernando Alonso se convirtió en el primer campeón del mundo español de la categoría. A través de los testimonios de sus grandes protagonistas, como son Flavio Briatore, Giancarlo Fisichella y el propio Alonso, el documental reconstruye un año que marcó un antes y un después tanto para el piloto como para la Formula 1 en España.

La apuesta de Briatore

Flavio Briatore, director del equipo Renault en aquella etapa, ofrece una de las miradas más contundentes sobre la dimensión de aquel año: "Fue el momento en el que todo el mundo conoció de verdad a Fernando Alonso. No solo porque ganó el Mundial, sino por cómo lo ganó. Lo hicimos con autoridad".

El italiano recuerda también las dudas que rodearon la apuesta por Alonso y cómo nunca compartió ese escepticismo. "Sustituyó a un campeón del mundo y muchos lo criticaban por ser joven y no tener experiencia, pero yo creía en él. Estaba seguro de que era especial. Con el tiempo te das cuenta de que no era especial, era algo más que eso".

Alonso rememora su título mundial

Dos décadas después, Alonso vuelve a aquel año con una mirada reposada, consciente de que todo cambió entonces. "Fue el primer año de mi carrera en el que llegaba a cada Gran Premio con la presión real de obtener un resultado". Hasta ese momento, su enfoque había sido muy distinto: "Iba carrera a carrera intentando hacerlo lo mejor posible, pero en 2005 llegué con un objetivo muy concreto, por primera vez estaba en modo campeonato".

Ese cambio de mentalidad se convirtió en uno de los ejes de la temporada. Alonso explica cómo la Formula 1 de entonces exigía una lectura constante de la carrera y una capacidad de adaptación que hoy ya no existe. "El reglamento era muy diferente al actual. Teníamos un solo juego de neumáticos y repostajes, lo que te obligaba a inventar estrategias. Cada domingo había que anticipar muchas cosas. Eso hacía que todo fuera mucho más emocionante".

Desde dentro del equipo, Giancarlo Fisichella aporta contexto y equilibrio al relato. El piloto italiano rememora su regreso a Renault y la sensación que se respiraba desde el inicio. "En las primeras pruebas de invierno ya entendimos que el coche iba muy fuerte. Ya veíamos en las primeras carreras que podíamos luchar de verdad, incluso contra Ferrari y McLaren".

Alonso recuerda cómo vivió esa lucha: "Sabíamos que McLaren era muy rápida, incluso más que nosotros, pero tenía problemas de fiabilidad. Mi preocupación era aprovechar cada oportunidad, porque sabíamos que habría fines de semana en los que perderíamos puntos".

El relato culmina con la conquista del título y con la dimensión histórica de aquel logro, que trascendió lo deportivo. "En 2005 no solo ganamos un Mundial. También conseguimos que España descubriera la Formula 1", concluye Briatore.